Faits marquants de l'histoire

Michael Schumacher : Le manager espère que le pilote sera "un jour de retour parmi nous".

L'agent de Michael Schumacher exprime son "soutien et sa patience".

Il espère que Schumacher sera "un jour de retour parmi nous".

Le septuple champion a subi des blessures à la tête en skiant en 2013

Il reçoit actuellement un traitement à son domicile près de Genève

"Il est le pilote le plus titré de l'histoire et parfois, des jours comme celui-ci, il est bon de se le rappeler", a déclaré Sabine Kehm mardi à l'exposition de Marburg, qui marque les 20 ans de partenariat de Schumacher avec le sponsor Deutsche Vermogensberatung.

"Bien sûr, Michael n'est pas là et bien sûr, il nous manque. Nous savons ce qui s'est passé et nous ne pouvons rien y changer".

Schumacher a été placé dans un coma artificiel pendant plusieurs mois après avoir subi des blessures à la tête dans un accident de ski en décembre 2013.

En septembre 2014, l'homme de 47 ans a été transféré dans sa maison près de Genève, où il continue de recevoir un traitement spécialisé.

"Nous devons l'accepter et espérer avec tout ce que nous avons qu'avec un soutien continu et de la patience, il sera un jour de retour avec nous", a déclaré Kehm.

"La course automobile était sa vie et personne n'aurait aimé être ici plus que lui.

L'exposition, qui est gratuite pour le public, comprend certaines des voitures de Schumacher, des équipements de course et une collection privée d'objets personnels de la star.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com