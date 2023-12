Faits marquants de l'histoire

Michael Schumacher inondé de messages de sympathie à l'occasion de son 50e anniversaire

Michael Schumacher fête ses 50 ans

Le grand champion de F1 a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski en 2013.

Sa famille a été inondée de vœux chaleureux

Le septuple champion de F1 a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski le 29 décembre 2013 et sa famille reste farouchement attachée à ne pas révéler de détails sur son état physique. Il continue de recevoir un traitement spécialisé à son domicile en Suisse.

Michael Schumacher, champion de Formule 1

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'anniversaire jeudi, à commencer par le champion du monde en titre Lewis Hamilton qui a posté un tweet à l'intention de son "inspiration".

"Je te souhaite un joyeux anniversaire, Michael. 50 ans de vie et un héritage qui durera toujours. C'est un honneur de pouvoir dire que j'ai couru avec toi.

"Tu as toujours été une véritable source d'inspiration pour moi et pour le monde entier. Continue à te battre, Champ", a écrit le pilote Mercedes.

Schumacher est devenu synonyme de Ferrari au cours de son illustre carrière, remportant cinq titres mondiaux successifs entre 2000 et 2004.

Son ancienne équipe a tweeté un message de soutien à son "champion".

Après une retraite temporaire en 2006, Schumacher est revenu quatre ans plus tard pour piloter l'équipe actuelle de Hamilton, Mercedes.

"Il y a 50 ans, une star est née. Une star qui a façonné et changé la F1 pour toujours. Il a battu des records, redéfini l'excellence et aidé à jeter les bases de notre succès futur", a tweeté l'équipe Mercedes.

"Nous souhaitons adresser nos meilleurs vœux à Michael à l'occasion de son 50e anniversaire.

L'actuel pilote de Ferrari Sebastian Vettel, qui a remporté quatre titres mondiaux, a partagé sur Instagram une photo de lui enfant posant avec Schumacher.

Jean Todt, président de la FIA, a tweeté : "Pensées affectueuses pour Michael @schumacher, le plus grand champion de F1 de l'histoire, avec des records inégalés".

Une application officielle Schumacher - qui sera un "musée virtuel" des réalisations du pilote - a été lancée pour rendre hommage au pilote qui a remporté un record de sept championnats et 91 victoires en course.

"Nous sommes très heureux de célébrer avec vous le 50e anniversaire de Michael et nous vous remercions du fond du cœur de pouvoir le faire ensemble. En guise de cadeau pour lui, vous et nous, la Keep Fighting Foundation a créé un musée virtuel", indique le communiqué.

"L'application est un autre jalon dans notre effort pour lui rendre justice, ainsi qu'à vous, ses fans, en célébrant ses accomplissements."

Source: edition.cnn.com