- Michael Schulz prend le poste de directeur de théâtre du théâtre d'État de la Sarre.

Michael Schultz, actuellement à la tête du Musiktheater im Revier à Gelsenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été choisi comme prochain directeur général du Saarländisches Staatstheater pour la saison 2025-2026. Cette annonce a été faite par la présidente du conseil de surveillance du Saarländisches Staatstheater, la ministre de la Culture Christine Streichert-Clivot (SPD), à Saarbrücken. Schultz succédera à Bodo Busse, le directeur actuel qui prévoit de rejoindre l'Opéra d'État de Hanovre à l'été 2025.

"Je suis ravi et excité de prendre les rênes du Saarländisches Staatstheater pour les années à venir et de mettre en œuvre ma vision d'un théâtre diversifié pour le 21e siècle avec l'équipe de Saarbrücken", a déclaré Schultz dans un communiqué de presse. "Le théâtre est l'endroit où résident les grands espaces démocratiques de notre république, où se déroulent les conversations sur l'avenir de la société, la coexistence et le chemin que nous souhaitons emprunter ensemble."

Schultz est considéré comme "influent artistiquement" et possède une riche expérience en matière de gestion, selon le département de la culture de la Sarre. Il a fait une forte impression sur le comité de sélection. En 2008, Schultz a pris la direction du Musiktheater im Revier à Gelsenkirchen.

Le départ de Busse avait été annoncé en décembre 2023. Il terminera son mandat à Saarbrücken plus tôt que prévu, son contrat s'étendant jusqu'en 2027.

"La nomination de Michael Schultz comme prochain directeur général du Saarländisches Staatstheater a suscité un large enthousiasme dans la communauté théâtrale de la Sarre."

"Au cours de son mandat au Saarländisches Staatstheater, Schultz vise à promouvoir les échanges culturels entre la Sarre et d'autres régions, renforçant ainsi sa position dans le paysage théâtral allemand."

Lire aussi: