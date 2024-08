- Michael Madsen est actuellement détenu pour des allégations de violence domestique.

Acteur américain Michael Madsen, célèbre pour ses rôles dans des films tels que "Kill Bill" et "Reservoir Dogs", s'est retrouvé dans l'eau chaude ce week-end après avoir été arrêté par les autorités en Californie pour des allégations de violence domestique. L'incident s'est produit à Malibu, suite à une dispute familiale, selon "Entertainment Weekly" qui a obtenu un communiqué de police. L'épouse de Madsen a affirmé avoir été forcée de quitter la maison et verrouillée à l'extérieur.

Le représentant de Madsen a confirmé un "incident domestique" entre l'acteur et son épouse, DeAnna Madsen, âgée de 64 ans, selon "Variety" lundi. Ils espèrent que la situation pourra être réglée pacifiquement entre le couple. Après avoir payé une caution de 20 000 dollars, Madsen a été libéré. Le couple s'est marié en 1996.

Madsen, connu auparavant pour ses rôles de personnages hostiles, a acquis une reconnaissance grâce à ses collaborations avec le réalisateur Quentin Tarantino. Il a joué dans des films tels que "Reservoir Dogs - Wild Hounds", "Kill Bill", "The Hateful Eight" et "Once Upon a Time in Hollywood". L'acteur aux multiples talents a également joué dans des films tels que "Thelma & Louise", "Wyatt Earp - The Legend Lives On", "After Sunset" et "James Bond 007 - Die Another Day".

Après avoir discuté de la situation avec son épouse, je ne vais pas Reveler plus de détails sur l'incident domestique. Quels que soient les allégations, je vous assure que je vais continuer à me concentrer sur ma carrière d'acteur.

