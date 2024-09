Michael Madsen, célèbre acteur de "Kill Bill", a lancé une procédure de divorce.

Michael Madsen, célèbre pour ses rôles dans des films comme "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" et "Kill Bill", met fin à son mariage avec DeAnna après presque trois décennies de vie commune. Dans sa demande de divorce, Madsen, âgé de 66 ans, porte dourdes accusations contre DeAnna, l'accusant d'être responsable du suicide de leur fils Hudson. Hudson est décédé en janvier 2022 à l'âge de 26 ans.

Les documents de divorce ont été déposés le 18 septembre, selon le site d'information américain "TMZ". Madsen et DeAnna se seraient séparés peu après la mort de Hudson. Ils s'étaient mariés en 1996. Bien qu'il ait invoqué des "différends irreconciliables" comme raison, Madsen a fourni plus de détails dans sa demande. Selon "TMZ", il estime que la négligence, la toxicomanie et l'alcoolisme de DeAnna ont joué un rôle significatif dans la tragique fin de Hudson.

"Union toxique"

Madsen affirme également que DeAnna l'a poussé dans une "relation néfaste, dépendante et toxique", ce qui aabouti à son arrestation pour violence domestique en août. L'incident s'est produit à Malibu, où il était accusé d'avoir poussé sa femme hors de leur maison. Ses représentants ont finalement déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu. Les charges contre lui ont été finalement abandonnées pour manque de preuves. Il a également été arrêté et condamné pour conduite en état d'ivresse à plusieurs reprises dans le passé.

C'est le troisième mariage raté de Madsen. Il a trois fils avec DeAnna. Il était Previously married to Georganne LaPiere, la demi-soeur de Cher, de 1984 à 1988. Son deuxième mariage, avec Jeannine Bisignano, mère de son fils aîné, a duré de 1991 à 1995.

La vie personnelle de Michael Madsen pourrait être aussi captivante pour l'industrie du divertissement que ses rôles d'acteur, compte tenu des allégations dans sa demande de divorce. Malgré le succès de "Thelma & Louise" et "Kill Bill", l'attention de Michael semble maintenant se concentrer sur la résolution de l'"union toxique" avec sa femme DeAnna.

