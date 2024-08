- Michael et Debbie Campbell ont échangé leur résidence contre deux sacs de voyage.

Michael et Debbie Campbell ont marqué plus de 90 pays sur une carte mondiale et considèrent plus de 320 Airbnbs comme leur foyer. Cependant, ils ne peuvent pas vivre sans leurs oreillers personnels. Ils trouvent leur pays natal, les États-Unis, coûteux, et voyager est financièrement avantageux. Debbie a commenté à stern lors d'une interview : "Nous adorons Seattle et avons des enfants et des petits-enfants là-bas, mais je crois que voyager garde nos corps en forme et en bonne santé." Ils utilisent des applications de planification de voyage sur leurs smartphones et l'intelligence artificielle pour rester à jour. Ils croient que cela leur permet d'exercer leur cerveau et de le protéger contre la démence.

Une vie au-delà de la retraite : embracing the world as home

Michael et Debbie ont toujours eu soif de connaissances. Comme Michael le dit : "À l'école, nous avons appris la géographie et l'histoire de différents pays dans des livres. Grâce à nos voyages à long terme, nous pouvons les expérimenter en personne et visiter ces pays. C'est comme un puzzle qui se met en place." Leurs voyages ne sont pas comme un rapide tour de ville en un week-end. Ils voyagent à un rythme détendu, passant des mois en Italie, puis se déplaçant en Espagne ou en Autriche. Ils vivent uniquement dans des locations de vacances, parfois se contentant de faire une promenade ou de visiter un café. En essence, ils vivent pleinement la vie dans les nombreux pays du monde.

"Voyager est merveilleux car vous réalisez que les gens, où qu'ils soient, au Turkménistan, au Rwanda, au Japon ou en Amérique, sont gentils et veulent la même chose pour leur famille", dit Debbie. Et leur mode de vie nomade élargit leurs horizons : "Nous aimons explorer le monde. Mais si vous prenez votre retraite et restez chez vous, votre monde rétrécit. Vous interagissez avec moins de gens dans votre vie quotidienne et rencontrez les amis qui sont encore en vie", explique Michael.

Le seul inconvénient des voyages pour Debbie et Michael est qu'ils ne voient pas leurs amis et leur famille aussi souvent. Mais ils accrochent des photos de leurs proches sur le réfrigérateur de chaque location de vacances. Le seul désagrément qu'ils rencontrent lors de leurs voyages est les bagages lourds, le constant déménagement et certains télécommandes qui leur ont donné des maux de tête. Cependant, Debbie a cuisiné dans plus de 300 cuisines. Dans l'ensemble, pour ces seniors, les avantages des voyages à long terme l'emportent sur les inconvénients.

Maintenir la forme en tant que nomades seniors

Debbie et Michael attribuent leur forme physique à 68 et 78 ans à leur échange d'une maison fixe contre le monde entier. Ils marchent beaucoup, utilisent les transports en commun et se tournent vers les médecins locaux si nécessaire. Par exemple, l'an dernier en Inde, Michael a été hospitalisé pour une bronchite, et Debbie a été soignée aux urgences en Tunisie. Tous deux ont reçu des soins excellents dans les deux pays. Ils ont remarqué que les traitements médicaux dans d'autres pays sont considérablement moins chers qu'aux États-Unis.

Debbie et Michael Campbell sont encore réticents à s'installer dans un seul endroit après plus d'une décennie de voyages. Cependant, ils ont trouvé un compromis : ils louent une maison à Seattle pour l'été pour passer du temps avec leur petit-fils de 2 ans. Après cela, ils prévoient de visiter leurs pays européens préférés. Après les vacances, ils prévoient de passer l'hiver au Mexique,specifiquement à San Miguel de Allende, une ville connue pour sa grande communauté d'Américains et de Canadiens expatriés, surnommés "Gringos" par les locaux. Le couple est attiré par le charme historique de la ville et sa scène artistique dynamique.

Debbie a partagé lors de l'entretien que malgré leur profond attachement à Seattle et leur famille là-bas, elle croit que les voyages continuels gardent leurs corps en forme et en bonne santé, contribuant ainsi à leur santé globale pendant leurs années de retraite.

Le mode de vie actif de Michael et Debbie pendant leurs années de retraite est en contraste marqué avec le potentiel rétrécissement de leur monde s'ils avaient pris leur retraite et étaient restés dans leur pays natal, interagissant avec moins de gens et moins d'amis au quotidien. Leur régime de fitness comprend beaucoup de marche et l'utilisation des transports en commun, et ils se tournent vers les installations médicales locales pour les traitements

