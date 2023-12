Michael Cohen dit qu'il a envoyé à son insu à un avocat des citations d'affaires inexistantes générées par l'IA

Au début du mois, un juge fédéral a ordonné à l' ancien avocat de M. Cohen, David Schwartz, d'expliquer où il avait trouvé les affaires judiciaires citées dans la demande de M. Cohen de mettre fin de manière anticipée à sa liberté surveillée, déclarant qu'à sa connaissance, "aucune de ces affaires n'existe". Le juge de district Jesse Furman a donné à Cohen jusqu'à la fin du mois de décembre pour s'exprimer sur le litige après avoir constaté que la question l'impliquait.

Dans une déclaration signée, M. Cohen a déclaré que les citations et les descriptions qu'il a envoyées à M. Schwartz provenaient de Google Bard, un outil de chatbot d'IA qui est en concurrence directe avec ChatGPT.

"En tant que non-juriste, je ne me suis pas tenu au courant des nouvelles tendances (et des risques connexes) en matière de technologie juridique et je n'ai pas réalisé que Google Bard était un service de texte génératif qui, comme Chat-GPT, pouvait afficher des citations et des descriptions qui semblaient réelles, mais qui ne l'étaient pas", a déclaré M. Cohen dans sa déclaration.

M. Cohen a supposé que M. Schwartz vérifierait les informations avant de les ajouter aux documents juridiques, a-t-il déclaré dans sa déclaration.

Dans une déclaration signée le 15 décembre, M. Schwartz a déclaré qu'il n'avait pas "examiné de manière indépendante" les dossiers envoyés par M. Cohen parce qu'il pensait qu'ils avaient été trouvés par son avocate actuelle, Danya Perry.

"Si j'avais cru que M. Cohen avait trouvé ces dossiers, j'aurais fait des recherches", a déclaré M. Schwartz dans sa déclaration. "Cependant, j'étais persuadé que M. Cohen m'avait envoyé des dossiers trouvés par Mme Perry.

Mme Perry avait alerté le juge lorsqu'elle est entrée dans l'affaire qu'elle ne pouvait pas vérifier les cas, a rapporté CNN précédemment.

M. Cohen a déclaré dans sa déclaration que Mme Perry n'était pas impliquée dans les citations en question.

Dans une lettre adressée à Furman, Perry a écrit qu'elle n'avait fourni que des "notes très superficielles" sur une version antérieure de la motion en question, des semaines avant que les citations ne soient ajoutées.

"Lorsque M. Cohen a transmis mes notes à M. Schwartz, il a précisé qu'elles venaient de moi [...] à l'inverse, lorsque M. Cohen a ensuite envoyé les citations à M. Schwartz, il n'a fait aucune mention de moi, pour la simple raison que je n'avais rien à voir avec ces citations", a-t-elle écrit.

Cependant, M. Schwartz a "supposé à tort" que M. Perry était impliqué dans ce va-et-vient, écrit-elle dans sa lettre.

"Par-dessus tout, comme l'a déjà clairement indiqué M. Schwartz, personne n'avait l'intention d'induire la Cour en erreur", a écrit Mme Perry, plaidant pour que le juge accède à la demande de M. Cohen de mettre fin de manière anticipée à sa liberté surveillée. "Il est certain que M. Cohen ne devrait pas être tenu responsable du fait que son avocat n'a pas vérifié les citations contenues dans sa requête.

Kara Scannell de CNN a contribué à ce rapport.

