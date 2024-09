Meyer Werft traverse une période de récupération difficile.

Dans une intervention de dernière minute, l'État sauve Meyer Werft de la faillite financière. Lors d'une assemblée récente, le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, se montre optimiste quant à des temps meilleurs à venir, mais d'abord, une restructuration est nécessaire - et cela signifie des pertes d'emplois. Environ 340 postes pourraient être supprimés.

Le sauvetage de plusieurs milliards d'euros de Meyer Werft, en difficulté financière à Papenburg, en Basse-Saxe, est maintenant chose faite. Tous les documents nécessaires ont été signés, a déclaré Olaf Lies à l'issue de l'assemblée à l'arsenal. "L'avenir de l'arsenal est maintenant assuré, et nous anticipons une évolution prometteuse des sites", a déclaré le politique du SPD. Cependant, il est également clair que l'arsenal entre maintenant dans une "phase de restructuration difficile".

Le comité budgétaire du Bundestag allemand et le comité budgétaire du Parlement de Basse-Saxe ont tous deux donné leur feu vert à l'aide de l'État la semaine dernière. Vendredi, Lies a déclaré que les négociations contractuelles étaient toujours en cours. Un "nombre significatif de banques" font partie de l'opération de sauvetage de Meyer Werft.

Fondée il y a plus de 200 ans, l'entreprise, célèbre pour ses navires de croisière, traverse actuellement des difficultés financières. Le gouvernement fédéral et l'État ont convenu de prendre temporairement la propriété de l'entreprise. Le paquet de sauvetage comprend l'achat d'environ 80 % des actions de l'arsenal pour environ 400 millions d'euros par le gouvernement fédéral et l'État. Ils offriront également des garanties d'environ un milliard d'euros chacun pour obtenir des prêts bancaires.

Environ 7 000 personnes travaillent pour le groupe Meyer, qui opère non seulement à Papenburg, mais aussi à Rostock et à Turku, en Finlande. Malgré les carnets de commandes bien remplis de l'arsenal, certains contrats de navires de croisière d'avant la pandémie ne permettent pas de adjustments aux prix de l'énergie et des matières premières en hausse. De plus, dans l'industrie du shipbuilding, la plupart du prix de construction est payée à la livraison du navire. Par conséquent, Meyer Werft doit réunir presque 2,8 milliards d'euros pour financer la construction de nouveaux navires d'ici la fin de 2027. Le temps pressait pour le sauvetage : un accord devait être trouvé d'ici le 15 septembre, sinon l'arsenal serait à court de fonds.

Le paquet de sauvetage, composé de la propriété temporaire et de l'aide financière du gouvernement fédéral et de Basse-Saxe, vise à sauver Meyer Werft de la faillite, en ayant un impact sur son économie. En raison de la restructuration nécessaire, environ 340 emplois pourraient être supprimés à l'arsenal.

