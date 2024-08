- Meyer: les procédures d'autorisation des éoliennes sont trop longues

Compte tenu de la progression lente de l'expansion de l'énergie éolienne, le ministre de l'Économie du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Reinhard Meyer (SPD), a plaidé en faveur de procédures d'approbation plus rapides. En particulier, l'expansion terrestre est entravée par "des procédures d'approbation souvent excessivement longues". "Pour exploiter pleinement notre avantage de situation en tant que région côtière riche en vents, nous devons accélérer à la fois l'expansion éolienne terrestre et offshore", a déclaré Meyer lors de la conférence éolienne de Rostock.

Il a conseillé aux autorités compétentes en matière de planification et d'approbations d'adopter "une dose saine de pragmatisme". La transition énergétique offre au Mecklembourg-Poméranie occidentale des opportunités futures significatives qui doivent être saisies. L'objectif du gouvernement régional est que les citoyens vivant près des éoliennes bénéficient des revenus. Dans cet objectif, la loi sur la participation des citoyens et des municipalités est en cours de révision.

D'ici 2035, le Mecklembourg-Poméranie occidentale vise à couvrir sa demande totale d'énergie, y compris le chauffage et la mobilité, à partir de sources renouvelables. Cela nécessitera une expansion importante. Actuellement, 1 859 éoliennes produisent de l'électricité dans la région. Dans la région voisine du Schleswig-Holstein, il y en a 3 238. La capacité installée y est de 522 kilowatts par kilomètre carré, soit environ trois fois plus élevée qu'en MV.

Selon la société de conseil Deutsche Windguard, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a mené le classement des États fédéraux en première moitié de 2024 avec 298 mégawatts (MW) de nouvelle capacité, suivie de près par la Basse-Saxe avec 296 MW. Le Schleswig-Holstein, qui avait la plus forte croissance en 2022 et 2023, se classe troisième avec 247 MW. Avec le Brandebourg et la Saxe-Anhalt, qui sont également parmi les États fédéraux les plus performants en première moitié de 2024, le groupe de tête représente 85 % des ajouts bruts allemands totaux. En MV, cela s'élevait à 39 MW.

