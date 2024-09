Meyer Burger, un fabricant de panneaux solaires, vise à réduire sa main-d'œuvre d'environ 19%.

Meyer Burger, un acteur majeur de la fabrication de modules solaires, est en pleine transformation. Suite à la fermeture d'un site plus tôt cette année, l'entreprise procède désormais à de nouveaux ajustements de son effectif. Les changements se concentrent principalement sur la gestion, et de nombreux employés risquent de perdre leur emploi d'ici la fin de 2025.

L'entreprise suisse en difficulté a annoncé qu'elle réduirait son effectif actuel d'environ 1050 à environ 850 d'ici la fin de 2025. La plupart des réductions auront lieu en Europe, tandis qu'une croissance est prévue aux États-Unis. Meyer Burger cherche à redevenir rentable grâce à cette restructuration.

Bien que les sites spécifiques pour les licenciements n'aient pas encore été déterminés, des licenciements ne peuvent pas être exclus sur les sites allemands, selon Franz Richter, président du conseil d'administration. Cependant, il a assuré que le site de Thalheim, en Saxe-Anhalt, resterait et continuerait de faire office de pivot de l'entreprise. Le site de Hohenstein-Ernstthal, en Saxe, est essentiel pour la recherche et le développement. Ce sont les postes administratifs qui sont les plus susceptibles d'être touchés par les réductions.

Les investisseurs ont exprimé leur inquiétude et leur scepticisme, la valeur de l'action ayant chuté d'environ huit pour cent à 1,76 francs suisses. Des experts de la Banque cantonale de Zurich ont commenté que si le plan de restructuration est sensé, il est peut-être venu trop tard pour empêcher la lente déclin de Meyer Burger.

Changements de direction

Dans le cadre de son processus de restructuration, Meyer Burger a également connu des modifications dans son équipe de direction. L'ancien PDG, Gunter Erfurt, a démissionné et quittera l'entreprise. Richter, qui dirigera désormais la gestion, a déclaré qu'Erfurt avait pris cette décision lui-même. De plus, le directeur financier, Markus Nikles, quitte l'entreprise. Ralf Hermkens (États-Unis) et Frank Zimmermann (Europe) rendront compte au conseil d'administration pour les questions financières. Le trio se concentrera initialement sur la restauration rapide de la rentabilité. Diverses options sont étudiées pour combler l'écart de financement restant.

L'objectif est d'atteindre un résultat d'exploitation (EBITDA) dans la fourchette des millions de francs suisses à deux chiffres moyens à un chiffre d'affaires de 350 à 400 millions de francs suisses d'ici 2026. Les stratégies sont basées sur les capacités de production existantes et les contrats d'achat en place.

Meyer Burger a enregistré des pertes pendant plusieurs années. En 2023, l'entreprise a enregistré une perte d'EBITDA de 164 millions de francs suisses sur un chiffre d'affaires de 135 millions de francs suisses. Le conseil d'administration avait initialement prévu de transférer la plupart de sa production aux États-Unis, mais a dû abandonner ces plans en raison d'options de financement insuffisantes. Plus tôt cette année, ils ont également fermé ce qu'ils ont décrit comme le plus grand site de production de modules solaires d'Europe, à Freiberg, en Saxe.

Malgré ces temps difficiles, Meyer Burger reste déterminé à exploiter l'énergie solaire. Grâce à la restructuration, l'entreprise vise à renforcer sa concentration sur la croissance aux États-Unis, où elle anticipe de importantes opportunités dans l'énergie solaire.

L'équipe de direction nouvellement nommée, sous la direction de Franz Richter, vise une réduction substantielle des pertes, en visant un résultat d'exploitation (EBITDA) dans la fourchette des millions de francs suisses à deux chiffres moyens d'ici 2026, tout en maintenant un chiffre d'affaires dans la fourchette de 350 à 400 millions de francs suisses, principalement grâce à l'utilisation des capacités de production et des contrats d'achat existants.

