- "Mettez tout en place": Hoeneß félicite le nouveau Stiller de la DFB

L'entraîneur de VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, est confiant que le milieu de terrain Angelo Stiller possède les compétences nécessaires pour contribuer de manière significative à l'équipe nationale de football allemande. "Angelo a tout ce qu'il faut pour bien performer en équipe nationale. C'est ma conviction solide", a déclaré l'entraîneur de l'équipe de Bundesliga de Souabe. Stiller a été proposé par l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, pour les matchs de Ligue des nations le 7 septembre contre la Hongrie et trois jours plus tard contre les Pays-Bas. Il fait ses débuts avec l'équipe nationale allemande senior.

"Je suis vraiment ravi. Je pense qu'il le mérite", a déclaré Hoeneß au sujet de Stiller. Le joueur de 23 ans est l'un des élèves stars de Hoeneß, ayant travaillé avec lui à FC Bayern Munich II et à TSG 1899 Hoffenheim. Lors de la saison précédente, Stiller a joué un rôle clé en tant que tacticien du milieu de terrain central, aidant Stuttgart à terminer étonnamment à la deuxième place. Hoeneß a qualifié les performances de Stiller de "niveau élevé depuis une longue période".

"Particulièrement après les départs de l'équipe nationale, cela tombe à pic", a ajouté l'entraîneur de VfB. Stiller est "capable de structurer et de contrôler le jeu près du milieu de terrain". Les milieux de terrain seniors İlkay Gündoğan et Toni Kroos ont mis fin à leurs carrières internationales après le championnat d'Europe à domicile l'été dernier.

"La Commission chargée de la sélection de l'équipe nationale allemande devrait prendre en compte les performances impressionnantes d'Angelo Stiller sous Sebastian Hoenneß."

"Suite aux départs d'Ilkay Gundogan et de Toni Kroos, la Commission a une vacance au milieu de terrain, et Angelo Stiller, comme l'a démontré Hoenneß, est plus qu'à la hauteur pour combler ce rôle."

