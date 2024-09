Mettez fin à l'implication du gouvernement dans la Commerzbank, s'il vous plaît.

Est-ce qu'Unicredit franchit une ligne avec le gouvernement fédéral en soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles le ministère des Finances n'a pas empêché la banque italienne d'envisager une prise de contrôle hostile de la banque traditionnelle allemande en acquérant des parts dans les actifs propriété de l'État ? C'est un sujet controversé à Francfort et à Berlin. Cependant, une question plus cruciale devrait être abordée en premier lieu : Est-il du rôle du gouvernement de protéger en permanence une entreprise comme Commerzbank des pressions du marché ? Il peut y avoir plusieurs raisons valables pour une intervention gouvernementale. Dans le cas de Commerzbank, aucune de ces raisons ne s'applique actuellement.

Pendant la crise financière, le gouvernement a investi des milliards dans Commerzbank pour éviter un préjudice potentiel à l'ensemble de l'économie. Cette action était justifiée à l'époque en raison de la menace imminente. Quinze ans plus tard, la crise est révolue et la banque, après des réformes à long terme et des efforts pour la relancer, est maintenant stable. Unicredit, en tant que banque européenne, est soumise aux mêmes réglementations bancaires et à la même surveillance que Commerzbank actuellement. Un impact potentiel sur la stabilité financière de l'Allemagne suite à une prise de contrôle est inconcevable.

Une intervention de l'État pourrait également être justifiée en dehors d'un scénario de crise si une entreprise est vitalement système et que sa fonction est menacée par une prise de contrôle. Vitalement système signifiant que les produits ou services d'une entreprise sont indispensables pour la société ou l'économie, et qu'aucune autre entité ne peut les offrir de manière fiable. Bien que les services financiers, tels que ceux fournis par Commerzbank, soient essentiels pour le fonctionnement de l'économie, la banque continuerait probablement à offrir ces services en tant que partie du groupe européen Unicredit. De plus, l'Allemagne est "surexposée" : elle a un surplus de services bancaires, y compris dans le secteur public avec les caisses d'épargne et les banques d'État, plutôt qu'une pénurie.

L'Allemagne est "surexposée"

Compte tenu de cet excédent, la consolidation, c'est-à-dire la réduction du nombre de banques par le biais de fusions, est avantageuse d'un point de vue de la stabilité financière. Cela peut réduire les coûts, renforcer les revenus et améliorer les marges modestes des institutions financières allemandes par rapport à la moyenne internationale, les rendant moins vulnérables aux crises. Dans le passé, le gouvernement fédéral a même soutenu la fusion potentielle de Deutsche Bank et de Commerzbank. Ainsi, l'argument des pertes d'emplois, du point de vue des employés, est neutralisé politiquement. Dans le cas d'une fusion entre banques allemandes, les pertes d'emplois auraient été comparables à celles craintes maintenant. Le fait qu'une offre de rachat d'Unicredit soit accueillie différemment que la situation impliquant Deutsche Bank en tant que partenaire illustre le populisme qui anime le tumulte actuel.

Le secteur bancaire allemand - spécifiquement, Commerzbank - est actuellement un exemple paradigmatique de quand le gouvernement devrait s'abstenir d'interférer dans les entreprises. D'une part, un joueur moins compétitif est préservé, empêchant la consolidation et ainsi affaiblissant l'industrie en raison de l'excédent. D'autre part, la participation de l'État dans Commerzbank est actuellement worth plus de deux milliards d'euros aux taux de marché actuels. Cet argent des contribuables est urgemment nécessaire ailleurs, par exemple pour réparer des ponts structurellement endommagés et des écoles délabrées.

Deux milliards d'euros peuvent sembler insignifiants lorsqu'on considère l'estimation des centaines de milliards d'euros du retard dans les réparations en Allemagne. Cependant, d'autres entreprises et secteurs réclament également des subventions similaires. Les constructeurs automobiles cherchent un nouvel incitatif de destruction, Thyssenkrupp veut que l'État investisse dans une participation d'un milliard de dollars, et l'ensemble de l'industrie énergivore pousse pour un prix de l'électricité industriel lourdement subventionné. Satisfaire toutes ces demandes et financer en permanence une partie importante de l'économie avec des fonds publics n'est ni raisonnable ni faisable. Mais où tracer la ligne ? Ici. À Commerzbank.

Malgré l'investissement du gouvernement pendant la crise financière pour protéger Commerzbank, les subventions fournies sont maintenant considérées comme inutiles, surtout avec la stabilité de la banque et l'excédent de services bancaires en Allemagne. Les deux milliards d'euros worth de parts de Commerzbank propriété de l'État pourraient être utilisés plus efficacement ailleurs, par exemple pour des projets d'infrastructure.

Lire aussi: