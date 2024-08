Fête prénuptiale organisée par Martha Louise avant ses noces - Mette-Marit et Haakon collaborent ensemble

Les fastueuses festivités matrimoniales de la princesse Martha Louise (52) et de Durek Verrett (49) battent leur plein. Ils sont censés officialiser leur union le prochain samedi (31.8.), mais le princesse et le chaman ont déjà commencé les célébrations jeudi. Ce jour-là, les futurs mariés ont envoyé des invitations sous le thème "Sexy et Cool" pour leur réception de mariage à l'Hôtel 1904, niché dans les fjords pittoresques de Norvège.

Le lendemain, vendredi après-midi, le couple a invité 350 invités pour une croisière. Selon "Hello", qui couvre exclusivement le mariage, cette excursion a conduit les participants d'Ålesund à Geiranger.

Parmi les invités, on a vu le prince héritier Haakon (51) et la princesse héritière Mette-Marit (51) avec leurs enfants, la princesse Ingrid Alexandra (20) et le prince Sverre Magnus (18). Pour cette croisière, la famille a opté pour un look décontracté. Mette-Marit a choisi un pull-over crème à fermeture éclair, un pantalon jaune, des baskets et un grand sac tartan. Le prince héritier Haakon semblait également détendu dans un jean, un pull et des baskets bleues claires.

D'autres membres de la famille royale ont également assisté aux célébrations, notamment la princesse héritière Victoria de Suède (47) et le prince Daniel (50), ainsi que le frère de Victoria, le prince Carl Philip (45), et sa femme, la princesse Sofia (39).

Soirée salsa avant le grand jour

La cérémonie de mariage aura lieu le 31 août à l'Hôtel Union, avec le magnifique Geirangerfjord comme toile de fond. À cette occasion, les parents de Martha Louise, le roi Harald V. (87) et la reine Sonja (87), seront présents. Avant cela, une fête aura lieu vendredi soir au lieu de la cérémonie avec un thème latino-américain.

Sœur aînée du prince héritier Haakon de Norvège, c'est le deuxième mariage de Martha Louise. Elle a été mariée Previously to author Ari Behn (1972-2019) de 2002 à 2017, et ils ont trois filles ensemble : Maud (20), Leah (18) et Emma (15). Depuis 2018, Martha Louise est en couple avec l'Américain Durek Verrett, et ils se sont fiancés en 2022.

Réflexions avant les noces : "L'amour a frappé à nouveau"

En parlant à "Hello", la mariée a déclaré : "J'avais abandonné l'idée de me remarier. Mais après avoir rencontré Durek en 2018, j'ai changé d'avis. Pour moi, le mariage représente l'approfondissement de notre lien. Cela signifie une augmentation d'énergie et l'entrée dans une nouvelle phase de notre relation." Durek, quant à lui, a déclaré : "Le mariage est un acte spirituel profond."

Photographies exclusives et position de la famille royale

L'opinion publique est divisée quant au mariage. Les écarts de conduite passés du couple ont suscité des éloges critiques, ainsi que la controverse entourant leur décision de vendre les droits à

