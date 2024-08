- #MeToo au Moyen Âge - Le dernier duel sur RTL

Si vous avez apprécié lire sur les chevaliers honorables et leurs tournois nobles dans votre enfance, vous pourriez vouloir sauter "The Last Duel" le dimanche soir (11h30 / RTL). Certaines illusions pourraient s'effondrer comme un château de cartes dans ce drame historique américain à grand star, mettant en vedette Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Oui, ça devient très brutal, avec des chevaux massacrés et des coups de couteau lâches. C'était en effet aussi brutal le 29 décembre 1386, lorsque deux nobles se battirent avec lance, hache et armes blanches pour déterminer qui avait raison aux yeux de Dieu.

Il s'agit d'accusations graves : le chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon) a appelé à un tribunal royal car sa jeune épouse Marguerite (Jodie Comer) a été violée dans leur propre maison. L'accusé n'est autre que le meilleur ami de Jean, Jacques Le Gris (Adam Driver). Jacques est censé avoir accès à la résidence des Carrouges par tromperie, où Marguerite était laissée seule et sans défense en raison d'une série d'événements.

Trois Perspectives

Les téléspectateurs verront les événements qui ont conduit au crime du point de vue de Jean, Jacques et Marguerite. Les scènes et les dialogues sont parfois répétés mot pour mot, mais les histoires divergent constamment.

Jean, qui n'a pas assisté au crime, le considère comme une attaque contre lui-même, l'apogée d'une série d'humiliations par Jacques. Jacques, quant à lui, affirme que le viol était le sommet de son admiration passionnée. Marguerite se considère comme un pion impuissant entre deux hommes qui la traitent comme un objet.

Un fan de science-fiction voyage dans le passé

Ce n'est pas un hasard si ce film de 2021 a été réalisé à un moment où le mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel des femmes était à son apogée. Le réalisateur Ridley Scott, qui a un jour emmené ses fans dans un avenir lointain avec "Alien" (1979) et "Blade Runner" (1982), voyage maintenant très loin dans le passé - mais aborde un sujet contemporain. Le traitement du tribunal envers la victime est choquant et cruel, mais aussi une parabole pour les préjugés de nombreux hommes qui existent encore aujourd'hui.

Victoire ou le pieu

On dit que c'est l'un des premiers cas enregistrés dans l'histoire où une femme s'est battue contre le pouvoir des hommes sur les femmes, a déclaré Ben Affleck, qui a co-écrit le scénario avec Damon et Nicole Holofcener, lors de la première du Festival international du film de Venise 2021. Dans le dernier duel légalement ordonné en France, Marguerite n'obtiendra justice que si son mari tue l'homme accusé de viol. S'il perd, elle sera brûlée vive pour avoir calomnié un homme de viol. Les enjeux sont élevés dans le bain de sang qui donne son nom au film.

Les femmes jouent des rôles significatifs dans ce drame historique. L'épouse de Jean de Carrouges, Marguerite (interprétée par Jodie Comer), est au cœur des accusations graves, ses allégations de viol déclenchant les événements de l'histoire. Les actions brutales et le procès qui s'ensuit servent de rappel choquant des préjugés et de la maltraitance que les femmes ont subies tout au long de l'histoire.

