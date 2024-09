Méthode de visualisation de la 76e cérémonie des Emmy Awards

"La série FX adorée "The Bear", située dans un sandwich shop de Chicago, a battu le record de 22 nominations dans la comédie détenu par la série NBC "30 Rock" en 2009, en obtenant un total de 23 nominations cette année.

Dans le domaine des dramas télévisés, "Shōgun" prend la tête avec 25 nominations cette fois-ci.

Voici un aperçu de ce que vous devez savoir avant l'événement.

Les Présentateurs

Le duo père-fils charmant d'Eugene Levy et Dan Levy, qui ont Previously fait sensation ensemble dans la comédie primée aux Emmy "Schitt's Creek", feront l'histoire en devenant le premier duo père-fils à présenter la cérémonie de remise des prix.

"Pour deux Canadiens qui ont remporté nos Emmy depuis une tente de quarantaine littérale, être invités à présenter cette année dans un vrai théâtre était une offre tentante", ont déclaré les Levy. "Nous sommes ravis de faire partie de la célébration de cette saison exceptionnelle de télévision et avons hâte de passer la soirée avec tout le monde."

Les Nommés

Des séries renommées telles que "Succession" et "Ted Lasso" ne seront pas en lice pour les prix cette année, mais "The Crown", "The Morning Show" et "Only Murders in the Building" sont toujours en lice avec plusieurs nominations.

"Shōgun" est susceptible de remporter une part importante des prix, ayant déjà remporté 14 Emmy lors des Emmy Artistiques Créatifs dans des catégories techniques et créatives.

Où Regarder

Regardez les 76e Emmy Awards en direct le dimanche 15 septembre à 20h HE/17h PT sur ABC, ou diffusez-le le lendemain sur Hulu.

