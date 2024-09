Méthode de vérification alternative: sauter la confirmation par SMS

Les gens essaient actuellement de refourguer des contrats d'énergie aux clients par téléphone et SMS. Si vous recevez une proposition de vente suivie d'un SMS, soyez vigilant. Ne cliquez pas dessus ! Et si vous le faites ? Voici ce que vous devez faire ensuite.

Au début, vous recevez une proposition de vente, puis un SMS - prétendument proposant un plan d'énergie abordable d'un nouveau fournisseur. Vous êtes censé confirmer le passage à un nouveau fournisseur en cliquant sur un lien. Les gens se retrouvent souvent à signer un contrat même s'ils ont simplement cliqué par curiosité.

Le Centre de conseils aux consommateurs de Basse-Saxe a mis en garde contre cette tactique, car ils ont enregistré une augmentation des plaintes. Soyez prudent si les appelants se prétendent du Centre de conseils aux consommateurs, de l'Agence fédérale des réseaux ou des fournisseurs d'énergie locaux. Ne croyez pas leurs allégations et ne donnez pas votre numéro de compteur, votre adresse ou votre nom au téléphone.

Cependant, un SMS suit souvent. Les appelants utilisent cela pour obtenir une confirmation écrite pour le passage à un nouveau fournisseur. "Dans nos consultations, nous avons constaté que les gens n'étaient pas conscients que cliquer sur le lien signifiait accepter un contrat. Ils voulaient généralement juste vérifier l'offre ou comprendre le taux annoncé", explique René Zietlow-Zahl, expert en droit de l'énergie au Centre de conseils aux consommateurs de Basse-Saxe.

Zietlow-Zahl met en garde contre ces SMS, car ils peuvent être une forme de smishing - une attaque de cybersécurité par SMS, également connue sous le nom de phishing. Les expéditeurs peuvent essayer d'obtenir des informations sensibles ou d'installer des applications sur votre téléphone.

De plus, Zietlow-Zahl recommande de ne pas signer quoi que ce soit sur votre téléphone, car les conditions du contrat ne sont pas facilement vérifiables de cette manière.

Quelle est la situation juridique ?

En théorie, un contrat ne devient légalement contraignant que lorsque les deux parties l'ont signé par écrit. Cliquer sur un lien ne peut être considéré comme un consentement, argumentent les défenseurs des consommateurs. Cependant, si les clients sont dirigés vers une page avec un formulaire de contrat, un contrat peut être confirmé en signant sur le téléphone.

Cependant, les clients ont le droit de se rétracter, et les fournisseurs doivent les en informer. Même si les appelants affirment le contraire, le droit de rétractation s'applique 14 jours après la signature du contrat. Si les clients n'ont pas été correctement informés, la période de rétractation peut être prolongée à 1 an et 14 jours, selon Zietlow-Zahl.

Que pouvez-vous faire si vous ne voulez pas le contrat ?

Contestez le contrat et annulez-le dès que possible. Demandez également une preuve - de la signature du contrat spécifique et des instructions appropriées pour l'annulation. Les consommateurs peuvent utiliser une lettre-type gratuite du Centre de conseils aux consommateurs de Basse-Saxe à cette fin.

De plus, l'avocat des consommateurs Zietlow-Zahl recommande : Recueillez des preuves - prenez des captures d'écran, car d'autres documents peuvent ne pas être envoyés automatiquement. Il est préférable de documenter vous-même la signature du contrat si vous devez vous défendre contre elle plus tard.

