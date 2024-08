- Météo en Hesse, de clair à nuageux

Après une récente vague de chaleur, d'orages et de fortes précipitations, le temps se calme désormais. Selon le Service météorologique allemand (DWD) à Offenbach, jeudi sera nuageux avec pas de pluie en Hesse. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 31°C, avec des températures entre 22 et 25°C dans les régions montagneuses.

Le temps vendredi sera partly nuageux ou ensoleillé avec pas de pluie, et des températures entre 27 et 31°C. Les régions montagneuses peuvent s'attendre à des températures autour de 24°C. Samedi, des averses éparses sont à nouveau possibles. Les températures maximales seront comprises entre 24 et 28°C, avec des températures autour de 20°C dans les régions montagneuses.

Le calme dans le temps est un soulagement après la chaleur, les orages et les fortes précipitations précédentes. Selon le DWD, le temps en Hesse dimanche sera similaire à jeudi, restant nuageux avec pas de pluie.

