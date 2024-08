- Météo d'été le week-end en NRW

Les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent se réjouir d'un temps estival avec des températures agréables. Après des bancs de brume épars, le week-end débutera en grande partie dégagé, avec des températures allant de 24 à 28 degrés Celsius et des vents modérés, selon le Service météorologique allemand (DWD). Le nord de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera plus nuageux.

La nuit restera sèche, avec des températures basses de 13 à 17 degrés Celsius, et jusqu'à 10 degrés dans les montagnes. Dimanche sera également en grande partie dégagé et sec, avec des températures allant de 26 à 30 degrés Celsius.

Les températures augmenteront encore davantage au début de la semaine. Le lundi, les températures monteront jusqu'à 30 à 35 degrés Celsius. Pendant la nuit, de nombreux endroits connaîtront une nuit tropicale, avec des températures qui ne descendront qu'à 20 à 22 degrés Celsius.

Les météorologues prévoient un temps chaud et humide pour le mardi également. Au cours de la journée, il y aura des averses et potentiellement des orages forts. Localement, des pluies torrentielles avec de la grêle et des rafales de vent sont possibles.

