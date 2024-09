Meta limite l'accès à Instagram uniquement aux utilisateurs adolescents.

Adolescents utilisant Instagram verront bientôt leur activité sur la plateforme limitée, car Meta, sa société mère, met en place des "comptes adolescents". Ces comptes limiteront qui peut les contacter et le contenu qu'ils peuvent voir, les moins de 16 ans devant obtenir l'autorisation parentale pour assouplir ces protections.

Meta travaille également à améliorer la détection de l'âge grâce à l'IA pour lutter contre le problème des adolescents qui falsifient leur âge. Selon Nick Clegg, responsable de la politique de Meta, ces mesures trouvent un équilibre entre les droits des adolescents, des parents et des entreprises de médias sociaux. Bien que ces restrictions puissent entraîner une utilisation moins fréquente d'Instagram par les adolescents, elles visent à renforcer la confiance des parents dans les mesures de sécurité.

Les restrictions qui ne peuvent pas être modifiées sans l'approbation parentale avant l'âge de 16 ans comprennent :

Un mode nuit : les notifications sont désactivées et des réponses automatiques pour les messages directs sont envoyées entre 10 PM et 6 AM.

Une limite de temps : les utilisateurs sont invités à se déconnecter après 60 minutes d'utilisation quotidienne.

Des comptes privés : les nouveaux abonnés doivent être acceptés avant de pouvoir voir les publications d'un utilisateur.

Le contenu "sensible" comme la chirurgie esthétique ou la violence est limité.

Un filtre pour les mots et expressions offensantes est mis en place dans les commentaires.

Les parents auront accès à la liste des utilisateurs avec lesquels leurs adolescents ont discuté au cours de la dernière semaine, mais pas au contenu de ces conversations. Ils pourront également fixer une limite d'utilisation quotidienne ou restreindre l'accès pendant des périodes spécifiques.

Initialement, ces comptes adolescents seront introduits aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Ils seront disponibles dans l'UE d'ici la fin de l'année et sur d'autres plateformes de Meta, telles que Facebook, WhatsApp et Threads, l'année suivante.

Encourager le dialogue autour des contrôles parentaux

L'approche de Meta pour détecter les allégations fausses d'âge consiste à analyser les informations du profil et les interactions avec les publications et les autres comptes. Si l'IA identifie un utilisateur qui semble se tromper sur son âge, il sera également transféré sur un compte adolescent si nécessaire. Si l'IA se trompe, l'utilisateur aura la possibilité de revenir à un compte standard, a mentionné Clegg.

Meta espère stimuler le débat sur les options de contrôle parental facilement applicables sur différentes plateformes. Les critiques accusent souvent les entreprises technologiques, y compris Meta, de ne pas protéger suffisamment les jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Malgré ces nouvelles restrictions, Instagram reste une plateforme précieuse pour les adolescents pour s'exprimer et se connecter aux autres. Cependant, la mise en place de ces mesures pourrait encourager des interactions en ligne plus réfléchies et respectueuses, compte tenu du contrôle plus serré sur les messages directs et le contenu.

Lire aussi: