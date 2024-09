Meta intègre les tons vocaux de Judi Dench, John Cena et Keegan-Michael Key dans son chatbot d'intelligence artificielle.

Meta, la société derrière Meta (META), a annoncé récemment un mercredi que sie engageaient à inclure des conversations vocales en temps réel et des voix de célébrités générées par ordinateur dans leur chatbot d'intelligence artificielle, Meta AI. Dorénavant, au lieu d'échanger simplement des messages avec le chatbot, les utilisateurs peuvent avoir des discussions en temps réel et choisir parmi une gamme de voix générées par ordinateur ou de célébrités.

Meta a collaboré avec Cena, Dench, ainsi qu'avec des acteurs tels que Kristen Bell, Awkwafina et Keegan-Michael Key pour programmer le chatbot afin qu'il imite leurs voix distinctives.

Cette mise à jour fait partie du plan de Meta pour maintenir la compétitivité de son chatbot d'IA. Les utilisateurs peuvent interagir avec ce chatbot d'IA sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, et Meta vise à surpasser les produits de ses concurrents, notamment le mode voix avancé de ChatGPT, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. MetaAI est prévu pour être l'assistant AI le plus populaire dans le monde d'ici la fin de l'année, grâce à l'énorme base d'utilisateurs de plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les applications de la société quotidiennement, malgré l'incertitude quant à la fréquence à laquelle les utilisateurs interagissent avec le chatbot.

Plus tôt cette année, OpenAI, le rival de Meta, a suscité des critiques pour avoir présenté la fonctionnalité de mode vocal en temps réel de ChatGPT, car une voix de démonstration ressemblait à l'actrice Scarlett Johansson, qui avait refusé de participer au projet mais n'avait jamais été impliquée. OpenAI a nié toute similitude avec Johansson, mais a tout de même arrêté l'utilisation du personnage vocal, Sky. Contrairement à OpenAI, Meta semble avoir conclu des accords formels avec les acteurs dont les voix ont été utilisées dans son outil.

Zuckerberg a présenté le mode vocal lors de la conférence annuelle Meta Connect, où il a présenté d'autres avancées en IA, une version mise à jour et plus abordable des casques Meta Quest, et des améliorations pour la ligne de lunettes de réalité augmentée Ray-Ban de la société.

D'autres annonces importantes comprenaient la possibilité pour les influenceurs des réseaux sociaux de créer des représentations d'eux-mêmes en IA. Avant cette mise à jour, les influenceurs pouvaient seulement entraîner l'IA pour avoir des conversations textuelles avec leurs abonnés, mais maintenant, les abonnés pourront avoir des expériences quasi-appel vidéo avec les versions générées par IA des influenceurs qui utilisent cette fonctionnalité.

Les développements de Meta en matière de technologie IA incluront également la traduction et le doublage de Reels (les vidéos courtes de Meta) dans la langue préférée des téléspectateurs. Par exemple, si un utilisateur anglophone tombe sur un Reel

Lire aussi: