Meta a bloqué la diffusion de la propagande russe sur ses plateformes.

À sept semaines de l'élection présidentielle américaine, Meta, qui comprend Facebook, Instagram et WhatsApp, a restreint la diffusion de la propagande russe via des médias tels que RT (anciennement Russia Today) et ses filiales internationales. Les plateformes de Meta, y compris Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, ont interdit RT et ses entités associées de leur service, comme l'a déclaré récemment la société.

RT et ses associés internationaux ont été interdits dans l'Union européenne depuis le printemps 2022 en raison de leurs campagnes de désinformation centrées sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La semaine dernière, l'administration américaine a accusé RT d'interférer dans les affaires des nations étrangères et de collaborer secrètement avec l'armée russe, selon le secrétaire d'État Antony Blinken. Auparavant, les États-Unis avaient affirmé que la Russie avait manipulé l'élection présidentielle américaine, imposant des sanctions à certaines personnes et organisations, y compris des représentants de RT. Après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, Meta avait également pris des mesures contre les médias d'État russes, limitant la diffusion de leur contenu. Depuis février 2022, la Russie reste la principale source d'opérations d'influence clandestines de Meta.

Cependant, sur la plateforme numérique d'Elon Musk, X (anciennement Twitter), les comptes de RT restent accessibles en dehors de l'Union européenne et de certaines autres régions. Depuis l'acquisition du service, Musk a également supprimé les étiquettes que Twitter avait précédemment introduites pour identifier les médias affiliés à l'État.

L'Union européenne a suivi le même chemin en interdisant RT et ses associés internationaux en raison de leurs campagnes de désinformation liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malgré leur interdiction dans l'Union européenne, les actions de Meta contre RT et ses entités associées ne semblent pas avoir d'impact significatif sur les interactions de l'Union européenne avec les sources de propagande russes.

