- Mesures de réduction des coûts potentielles chez Volkswagen, y compris la fermeture éventuelle d'usines et la perte d'emplois.

Volkswagen n'exclut pas la possibilité de fermer des usines et de licencier des travailleurs dans le cadre de sa stratégie d'économie. Après une réunion de la direction, l'entreprise a annoncé qu'elle mettait fin à l'accord de sécurité d'emploi qui protégeait les travailleurs des licenciements jusqu'en 2029.

Le conseil d'administration : des mesures supplémentaires sont nécessaires

Le conseil d'administration déclare : Les différentes marques de Volkswagen AG ont besoin d'une restructuration importante. "Même la fermeture d'usines de production de voitures et de pièces n'est pas à écarter dans cette situation si des mesures immédiates ne sont pas prises", ont-ils mentionné. De plus, les licenciements prévus jusqu'à présent par le biais de départs à la retraite anticipés et de packages de départ ne sont plus suffisants pour atteindre les économies souhaitées.

Le PDG Oliver Blume : "L'industrie automobile européenne traverse une situation très difficile et grave. Le climat économique s'est détérioré, avec de nouveaux concurrents qui entrent sur le marché européen", a-t-il déclaré dans un communiqué. "De plus, la situation en Allemagne perd de sa compétitivité. Dans ce contexte, en tant qu'entreprise, nous devons maintenant prendre des mesures décisives."

Le problème : La marque Volkswagen principale lutte contre des coûts élevés depuis des années et accuse un retard significatif par rapport aux marques sœurs comme Skoda, Seat et Audi en termes de rentabilité. Un programme d'économie lancé en 2023 était censé améliorer les résultats de 10 milliards d'euros d'ici 2026. Cependant, le contexte industriel actuel a empiré la situation.

Trouver quatre milliards d'euros

Pour atteindre les améliorations souhaitées, les coûts doivent maintenant être réduits plus que prévu. Selon "Handelsblatt", cela pourrait signifier un supplément de 4 milliards d'euros d'économies.

Les conséquences : "Compte tenu de cela, l'entreprise se sent obligée d'annuler l'accord de sécurité d'emploi qui a été en vigueur depuis 1994", a déclaré le conseil d'administration.

Ce que dit le représentant des travailleurs : La présidente du conseil des travailleurs, Daniela Cavallo, a annoncé une forte résistance dans une édition spéciale du journal des travailleurs "Mitbestimmen". Les plans sont "une attaque contre nos emplois, nos sites et nos accords collectifs. Cela met en danger VW lui-même, et donc le cœur de l'entreprise. Nous nous battrons fermement contre cela. Il n'y aura pas de fermetures d'usines VW sous ma surveillance !" a déclaré Cavallo.

Majorité au conseil de surveillance de VW

Les représentants des travailleurs, ainsi que l'État de Basse-Saxe, détiennent une majorité au conseil de surveillance de VW. Pour mettre en œuvre ses plans, le conseil d'administration de VW a besoin du soutien du conseil des travailleurs.

Le conseil d'administration de VW a souligné que la fermeture d'usines de production de voitures et de pièces ne peut être exclue si des mesures immédiates ne sont pas prises en raison de la restructuration importante nécessaire pour les marques de Volkswagen AG. Les licenciements prévus jusqu'à présent par le biais de départs à la retraite anticipés et de packages de départ ne sont plus suffisants pour atteindre les économies souhaitées, nécessitant des mesures d'économie supplémentaires.

Lire aussi: