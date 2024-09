- "Mes compagnons d'alliance ont besoin de communiquer avec moi"

Wagenknecht se considère comme la principale interlocutrice pour les partenaires potentiels d'alliance de son parti en Thuringe et en Saxe. "Quiconque souhaite s'associer à nous doit discuter avec moi", a déclaré Sahra Wagenknecht, présidente de l'Alliance pour le Progrès, lundi à Berlin. "Je pense qu'une discussion en face à face est plus appropriée qu'un appel." Cependant, les négociations réelles seraient menées au niveau de l'État, où les détails plus fins seraient discutés, a ajouté Wagenknecht.

Wagenknecht trouve un terrain d'entente avec un potentiel partenaire de coalition, la CDU, sur des sujets tels que l'éducation et la sécurité intérieure. Elle a souligné l'importance d'éviter les "couples sociales" dans l'un ou l'autre des États et la nécessité de trouver comment financer cela, peut-être en éliminant les "dépenses inutiles". Elle a ajouté : "J'espère que tout le monde reconnaît qu'il faut que quelque chose de substantiel s'améliore pour le peuple". Les gens doivent à nouveau sentir que le gouvernement a leur dos.

En même temps, Wagenknecht a réitéré sa demande aux gouvernements régionaux de faire pression pour un changement de politique en matière de fournitures d'armes à l'Ukraine et contre le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne. "Il s'agit pour le gouvernement régional de prendre position", a déclaré Wagenknecht. Le ministre-président concerné doit également représenter cette position à l'extérieur. La CDU a des réserves sur ce point.

Le parti de Wagenknecht, créé il y a seulement janvier dernier, a terminé troisième à la fois en Thuringe et en Saxe avec suffisamment de voix lors des élections régionales dimanche. La CDU pourrait former des gouvernements avec le BSW et d'autres partenaires de coalition. Le secrétaire général du BSW, Christian Leye, a clairement indiqué que son parti ne reculerait pas devant cette opportunité pour des raisons tactiques : "Nous sommes prêts à passer à l'action si nécessaire".

