Merz suggère de tester temporairement une politique de refus de frontière.

À la suite d'une réunion infructueuse sur la création d'une nouvelle politique d'asile, le leader de la CDU, Norbert Merz, propose une nouvelle approche à la coalition du trafic d lumière : tester le refus des migrants non autorisés aux frontières pendant trois mois, puis évaluer la situation. Des discussions supplémentaires avec Lindner, Habeck et Scholz sont également possibles.

Au fur et à mesure que les discussions sur les réglementations plus strictes de l'asile progressent, le leader de la CDU, Norbert Merz, a présenté une nouvelle approche pour l'administration du trafic d lumière : les expulsions soudaines de migrants aux frontières qu'il prône devraient être mises en œuvre pendant trois mois, a-t-il déclaré au groupe de médias Funke. Les expulsions aux frontières allemandes sont "la seule méthode efficace à court terme pour mettre fin à l'immigration irrégulière en Allemagne", a-t-il déclaré. "Si la coalition du trafic d lumière trouve difficile de soutenir cela, alors je propose que nous mettions en œuvre ces expulsions à partir du 1er octobre pour une période initiale de trois mois." L'impact de cette action serait de réduire considérablement l'afflux en Allemagne de la manière la plus rapide, a affirmé Merz. Une évaluation devrait ensuite avoir lieu après trois mois, a-t-il déclaré. Le gouvernement fédéral pourrait alors reconnaître que cette méthode est la voie à suivre.

Les discussions entre l'Union et le gouvernement fédéral, ainsi qu'avec les représentants des États, sur la politique migratoire ont échoué cette semaine. Merz a insisté sur les expulsions complètes de migrants à la frontière - y compris les demandeurs d'asile. Le gouvernement a exprimé des réserves quant à cette proposition et a fait référence aux précédents de la Cour de justice de l'Union européenne.

Merz est maintenant ouvert à une nouvelle discussion avec la législature du trafic d lumière. Il a mentionné une proposition du leader du FDP, Christian Lindner. Ce dernier avait suggéré des discussions avec Lindner lui-même, le chancelier Olaf Scholz du SPD et le vice-chancelier Robert Habeck des Verts mardi. Merz a exprimé sa volonté de participer. Le député fédéral adjoint du FDP, Christoph Meyer, considère maintenant que Scholz est la personne responsable de la prochaine étape : "J'espère que le chancelier fédéral invitera bientôt la coalition du trafic d lumière et l'Union à de nouvelles discussions", a-t-il déclaré au "Tagesspiegel".

Les dirigeants de la coalition verte et de Juso mécontents

Le dirigeant de la coalition verte, Robert Habeck, a exprimé son mécontentement face à la proposition de Merz pour une période d'essai de trois mois. "Il se lève et affirme que sa perspective est la seule correcte", a-t-il déclaré à propos de Merz sur Welt TV. "Il n'y a pas de collaboration pour trouver des solutions." Habeck a souligné le ministre de l'Intérieur autrichien, qui avait déclaré que l'Autriche ne reprendrait pas les réfugiés expulsés. Par conséquent, il y a des problèmes pratiques. "C'est l'Europe. Nous devons discuter entre nous, nous unir, et nous ne pouvons pas simplement mener une expérience qui va à l'encontre des intérêts des pays voisins", a mis en garde Habeck, le dirigeant de la coalition verte.

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, a rapidement réfuté l'annonce autrichienne. "Il ne s'agit pas de savoir si l'Autriche accepterait quelqu'un, mais si l'Allemagne refuse l'entrée à quelqu'un." Si l'Allemagne refuse l'entrée, la personne reste dans le pays voisin et n'est pas entrée, a expliqué le politique de la CSU. "Dans ce cas, le problème pour l'Autriche n'est pas de savoir s'ils veulent 'reprendre quelqu'un'."

Le dirigeant de Juso, Francisco Uribe, a vivement critiqué la position de l'Union. Merz cherche à "sacrifier les principes fondamentaux de notre loi sur l'asile aux masses populistes" et à renforcer l'AfD, a déclaré Uribe au "Frankfurter Rundschau". Le gouvernement du trafic d lumière, quant à lui, est "mis sous pression pour participer à une compétition de dureté envers les réfugiés". C'est "désastreux".

