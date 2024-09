Élections nationales à venir en 2025 - Merz refuse de participer à la campagne électorale de la coalition syndicale

L'Union, selon les commentaires du président de la CDU Friedrich Merz, prévoit de participer aux élections nationales de 2025 sans manifester de préférence pour d'éventuels partenaires de coalition gouvernementale. Merz déclare : "Nous n'entamerons pas de campagne de coalition", a informé l'agence de presse allemande avant une réunion du comité directeur de la fraction de l'Union à Neuhardenberg. Au lieu de cela, ils se présenteront sous les couleurs de la CDU et de la CSU, en visant le meilleur résultat possible pour eux-mêmes. Merz exprime des réserves quant aux partis actuellement au pouvoir, les Verts et le FDP.

Merz : Déçu par l'état actuel du FDP

Merz a exprimé sa déception envers le FDP, prédisant qu'il pourrait ne pas atteindre à nouveau le seuil pour obtenir un siège au Bundestag. "Je le regretterais", a-t-il déclaré. "Mais si le FDP obtient quatre pour cent aux élections nationales, c'est quatre pour cent de trop, car ils nous manqueraient alors." Si le FDP parvenait à obtenir huit ou neuf pour cent, il pourrait y avoir de la place pour une réflexion. "Pour être honnête, je n'attends pas grand-chose de ce FDP", a poursuivi Merz. "Ce que je vois pour le moment suggère que le FDP est à nouveau sur son lit de mort."

Critique envers les "Verts actuels"

Merz partage la critique du président de la CSU Markus Söder envers les "Verts actuels" et leur "politique actuelle" à Berlin. Il les décrit comme un parti qui méprise les gens, qui échoue en politique économique et qui s'accroche à son "ancienne idéologie verte". Il n'y aurait pas d'accord pour une collaboration au sein de la CDU avec les "Verts actuels". L'avenir reste incertain à ce sujet dans un an.

Merz réaffirme : "Nous ne formerons pas d'alliance avec l'AfD ou le parti de la gauche, s'il existe toujours. Nous avons des résolutions claires du congrès du parti à ce sujet."

Décision sur la candidature à la chancellerie "à prendre conjointement"

En préparation de la décision prochaine sur le candidat à la chancellerie de l'Union, Merz a mentionné : "Markus Söder et moi allons discuter de cela prochainement". Cela impliquera des discussions avec les présidents des États de la CDU. "Finalement, les deux présidents des partis CDU et CSU élaboreront une proposition conjointe, que nous mettrons en œuvre ensemble. L'accord que Markus Söder et moi avons conclu il y a deux ans et demi et demi tient toujours". Merz a confirmé que la décision sera finalisée "lorsque août se terminera".

Rétro : Retraite après les vacances parlementaires avec un accent sur l'immigration

Après la pause parlementaire estivale, la direction de la fraction de l'Union se réunira à Neuhardenberg, en Brandebourg, pour une retraite de deux jours. Les sujets principaux de discussion seront la sécurité intérieure, l'immigration et l'État moderne, comme annoncé précédemment. Parmi les participants attendus figurent le président de la police fédérale, Dieter Romann, et le chercheur en migration Ruud Koopmans de l'université Humboldt de Berlin. Les élections régionales auront lieu le 22 septembre en Brandebourg.

La retraite se déroule juste avant une éventuelle deuxième réunion sur l'immigration du gouvernement fédéral, de l'Union et des États. La direction de la fraction de l'Union devrait réaffirmer sa position selon laquelle l'immigration en Allemagne doit être considérablement réduite. Pour y parvenir, la CDU et la CSU considèrent les contrôles frontaliers et le refus des réfugiés dont les procédures d'asile appartiennent à un autre État membre de l'UE comme absolutely essential.

À un événement de campagne à Brandenburg an der Havel mercredi soir, Merz a fixé un délai : "Si le gouvernement fédéral ne nous fournit pas d'ici mardi prochain une déclaration contraignante selon laquelle l'immigration incontrôlée aux frontières va cesser, et que ceux qui arrivent encore seront refoulés aux frontières allemandes, alors les discussions supplémentaires avec le gouvernement fédéral sont inutiles."

