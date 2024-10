Merz propose une réduction progressive des taux d'imposition.

Le candidat potentiel à la chancellerie de l'Union, Merz, insiste régulièrement sur la nécessité de réduire les impôts des entreprises. Il promet que cela se produira sous sa direction, mais en plusieurs phases, précise-t-il. Cependant, il ne compte pas uniquement sur cet engagement pour remporter l'élection contre le chancelier Scholz, mais sur un autre facteur.

Compte tenu des contraintes fiscales au niveau national, le candidat à la chancellerie de l'Union, Friedrich Merz, ne voit pas de marge de manœuvre pour des réductions d'impôts substantielles. "Nous ne promouvons pas de fortes réductions d'impôts", a déclaré Merz au Süddeutsche Zeitung (SZ) lors d'un entretien, lorsqu'on lui a demandé comment financer une baisse d'impôts généralisée.

Au lieu de cela, Merz préconise une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés. "Nous proposerons des mesures pratiques pour une réforme de l'impôt sur les sociétés qui pourrait se dérouler en plusieurs étapes", a-t-il déclaré. Selon lui, ce que les entreprises attendent le plus, c'est la prévisibilité. "Si nous déclarons dès le début de la législature : voici notre programme pour les quatre prochaines années, alors la réduction des taux d'imposition est importante, mais encore plus cruciale est l'assurance et la prévisibilité pour les entreprises. Nous visons un programme qui bénéficie aux travailleurs, c'est-à-dire à ceux qui se lèvent chaque matin et contribuent à leur travail."

À l'approche de l'élection fédérale, Merz cherche à se démarquer de l'actuel Olaf Scholz non seulement sur le plan politique, mais aussi personnellement. "J'ai vécu ma vie différemment de M. Scholz. Je n'ai pas immédiatement opté pour une carrière politique à temps plein après une brève période dans la profession", a déclaré Merz à SZ. Si Scholz critique Merz pour manquer d'expérience gouvernementale, Merz répondrait apparemment : "D'accord, et l'expérience avec vous, M. Scholz, une partie significative de la population ne la souhaite peut-être plus."

Merz met en avant son expérience dans les affaires. "J'ai eu une carrière politique prolongée, mais j'ai également eu une carrière professionnelle longue. Je n'ai jamais fait de lobbying. J'ai travaillé pour deux grandes entreprises américaines en Allemagne et j'ai eu des contacts étendus avec les PME. Celui qui n'a jamais été qu'en politique manque de cette expérience de la vie."

Le candidat à la chancellerie de l'Union, Merz, estime que la Commission devrait se concentrer sur la proposition de mesures pratiques pour une réforme de l'impôt sur les sociétés, qui pourrait être mise en œuvre en plusieurs étapes. Despite fiscal constraints, The Commission under Merz's leadership does not intend to promote drastic tax cuts, but rather emphasizes the importance of predictability for businesses.

Lire aussi: