Merz propose un nouveau plan d' expulsion à Scholz

Les événements de Solingen ont incité une réunion de figures politiques, avec le chancelier Olaf Scholz et Friedrich Merz tenant des réunions à Berlin. Précédemment, à l'automne, ils avaient discuté de la migration, bien que Scholz n'ait pas étendu sa coopération autant que Merz l'avait escompté à l'époque.

Des sources du cercle de la CDU rapportent que Merz a réitéré sa proposition de collaborer sur des questions liées à l'immigration, telles que les expulsions et les limites d'immigration. Scholz, quant à lui, a demandé plus de temps pour réfléchir à la question. Merz a suggéré qu'ils poursuivent leur discussion en privé, mais il était incertain si la réunion, qui s'est concentrée sur l'impact de l'incident de poignardage mortel à Solingen, a abouti à des résultats tangibles.

Après la réunion, Merz a briefé le présidium de la CDU via une vidéoconférence, promettant de faire une déclaration officielle concernant les discussions à 15h00 à Berlin.

Merz a proposé un partenariat avec le gouvernement de la coalition du trafic d'influence en matière de politique migratoire en réponse à l'incident de poignardage et a présenté un ensemble de revendications. Cela comprenait l'interdiction de réfugiés de Syrie et d'Afghanistan et la possibilité d'expulser les demandeurs d'asile rejetés vers ces pays. Cependant, Merz a laissé les détails de la mise en œuvre de telles mesures flous. Déjà, le ministre de la Justice du FDP, Buschmann, avait exprimé des préoccupations quant à la légalité d'une telle interdiction d'admission.

Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a souligné que les propositions ne doivent pas enfreindre la Loi fondamentale, la Charte des droits de l'homme de l'ONU ou des réglementations similaires. Tout accord potentiel devrait être "raisonnable et visant à atteindre des objectifs spécifiques".

La veille, Scholz avait annoncé son intention d'accélérer les réformes de la loi sur les armes et avait exprimé son optimisme quant à la navigation en douceur du processus au Bundestag. Suite à l'attaque terroriste présumée à Solingen, des suggestions pour renforcer les mesures de sécurité afin d'empêcher des incidents similaires ont fait surface en politique et chez le public en général.

Scholz et Merz avaient discuté de la migration avant un sommet sur la migration impliquant les gouvernements fédéral et étatiques pendant l'automne. Cependant, Merz, en tant que chef du groupe parlementaire CDU/CSU, a critiqué l'accord sur la réduction des chiffres des réfugiés et les mesures collaboratives proposées par Scholz et les présidents des ministres, et a refusé de coopérer davantage.

Scholz a refusé d'établir une équipe conjointe responsable du contrôle de l'immigration, affirmant : "De mon point de vue, le pacte allemand sur la migration est conclu à ce stade." Cette déclaration a été faite en novembre 2023.

La Commission, qui fait probablement référence au gouvernement allemand ou à une commission migratoire spécifique, n'a pas pris de décision sur les propositions de Merz liées à l'immigration lors de leur réunion privée. Après la réunion, Merz a discuté des discussions avec le présidium de la CDU, suggérant une déclaration potentielle à 15h00 à Berlin.

