- Merz propose un accord de migration à Scholz sans la coalition du feu de circulation

Traduction française :

À la suite de l'incident de poignard mortel à Solingen, Friedrich Merz (CDU) a proposé à Olaf Scholz (SPD) une refonte conjointe de la politique migratoire, contournant les partenaires de coalition Verts et FDP. Merz a déclaré, après une rencontre d'une heure avec Scholz à Berlin, que l'Union et le SPD, unis, n'auraient pas besoin des Verts ou des FDP pour mettre en œuvre les changements législatifs nécessaires.

La proposition laisse entendre une dissolution de la coalition. Conformément à l'accord de coalition de 2021, les trois partenaires de coalition s'engagent à voter ensemble à l'unisson à la Diète allemande et dans ses comités, excluant ainsi tout changement de majorité. Seules les questions éthiques, comme l'euthanasie, voient généralement la bride législative levée. Les Verts et le FDP sont peu susceptibles d'être d'accord sur une question politique majeure comme la politique migratoire.

"La poigne de Scholz sur son pays se relâche"

Merz a invoqué l'autorité exécutive du chancelier et mis en avant le pouvoir collectif de l'SPD et de l'Union, qui ont 403 des 733 membres du Parlement, fournissant une majorité absolue au Parlement. "Il ne s'agit pas d'un appel à rejoindre la coalition. Nous ne cherchons pas à participer au gouvernement", a précisé Merz. Cependant, une action urgente est nécessaire, sans être entravée par des tabous. "Le chancelier perd le contrôle de son pays. Il perd la confiance."

Scholz n'a pas reconnu la proposition pendant leur conversation, selon Merz. "Il n'a pas verbalement agréé spontanément", a rapporté Merz. Il attend une réponse dans les prochains jours, au début de la prochaine session parlementaire le 9 septembre.

Merz a enlevé sa cravate en sortant de la chancellerie, attribuant cela au petit-déjeuner qu'ils ont partagé. Merz a décrit la conversation comme "particulièrement amicale". Cependant, Merz avait déjà mis beaucoup de pression sur Scholz avant cette rencontre. Sous le titre "Assez, c'est assez !", il a appelé à une refonte de la politique migratoire le dimanche et a réitéré ses demandes lors d'un meeting de campagne à Dresde le lundi. "Nous ne demandons rien de plus et rien de moins que que le chancelier fédéral assume ses obligations constitutionnelles et protège la population allemande."

Merz propose des commissaires gouvernementaux et unionistes pour la migration

Au cours de leur discussion, Merz a suggéré de créer des commissaires gouvernementaux et unionistes pour étudier les options législatives possibles. Merz prévoit d'affecter le chef de file parlementaire de l'Union, Thorsten Frei (CDU), à cette réunion.

De plus, Merz a présenté des suggestions spécifiques pour mettre la réforme de la politique migratoire à l'ordre du jour parlementaire dès la première session mi-septembre. Initialement, la première semaine était réservée uniquement à la discussion du budget 2025. La proposition de Merz suggère d'allouer une demi-journée pour évaluer les accords potentiels en matière de politique migratoire.

Plus précisément, l'Union exige que les demandeurs d'asile rejetés soient fondamentalement expulsés en Syrie et en Afghanistan. Ceux qui rentrent chez eux comme réfugiés doivent perdre instantanément tout statut de résidence en Allemagne. Il devrait y avoir des contrôles réguliers aux frontières extérieures de l'UE et des pouvoirs accrus pour la police fédérale. De plus, Merz met en avant la possibilité de déclarer une "urgence nationale" pour contourner le droit de l'UE, facilitant ainsi le rapatriement des immigrants qui sont entrés pour la première fois dans un autre pays de l'UE.

Il est peu probable qu'une grande coalition informelle résolve les problèmes migratoires. Il est difficile d'imaginer que les provocations de Merz envers la coalition trafic lumineux, quelques jours avant les élections cruciales en Thuringe et en Saxe, incitent Scholz à collaborer. Scholz est probablement susceptible de considérer la démarche de Merz comme une offre trompeuse.

Ce ne serait pas la première fois qu'un pacte transpartisan sur la migration échoue. En novembre, Scholz et Merz ont conclu des négociations de coopération. Par la suite, il y a eu une période de silence significative.

La Commission, telle que mentionnée dans l'accord de coalition, comprend probablement les États membres, car la proposition de Merz implique leur aide pour refondre la politique migratoire. Malgré le silence initial de Scholz, la proposition de Merz de créer des commissaires gouvernementaux et unionistes pour la migration nécessite une coopération étroite entre le SPD et les États membres pour étudier les options législatives possibles.

