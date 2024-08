- Merz propose que Scholz dissout la coalition pour parvenir à un accord migratoire plus favorable.

À la suite d'un tragique incident de poignardage, Merz, le chef de l'opposition du CDU, propose un ajustement conjoint de la politique migratoire au chancelier Scholz du SPD, ignorant les partenaires de coalition, les Verts et le FDP. Merz a déclaré : "Si nous parvenons à coopérer, l'Union et le SPD, nous n'aurons pas besoin ni des FDP ni des Verts pour apporter les amendements juridiques nécessaires."

La proposition de Merz implique essentiellement une rupture de la coalition. L'accord de coalition de 2021 stipule : "Dans le Bundestag allemand et ses comités, les factions de la coalition voteront unanimement. Cela comprend les politiques non couvertes. Les changements de majorités sont exclus."

Dans des questions éthiques comme l'aide au suicide, la discipline de faction est souvent suspendue. Cependant, dans une question politique importante comme la politique migratoire, les Verts et le FDP peuvent ne pas être enclins à accepter.

Merz a fait référence à la compétence du chancelier en matière de ligne directrice, mettant en évidence que le SPD et l'Union commandent 403 des 733 membres du Bundestag, ce qui leur donne une majorité claire au parlement. Merz a clarifié : "Ce n'est pas un appel à rejoindre une coalition. Nous n'avons pas l'intention de rejoindre le gouvernement." Toutefois, une action rapide est essentielle, éliminant tous les obstacles. "Maintenant, le chancelier perd le contrôle de son propre pays. Il perd la confiance."

Scholz n'a pas répondu à la proposition de Merz, selon Merz. "Il n'a pas exprimé son accord immédiat", a déclaré Merz. Cependant, il s'attend à une réponse "dans quelques jours". Les pourparlers entre les deux pourraient commencer " cet après-midi ", mais "un jour ou deux plus tard est également acceptable".

Scholz : coopération : oui - mais "pas partout"

Dans une réaction publique préliminaire, Scholz a accueilli la proposition de rencontrer le chef du CDU lors d'un événement de campagne en Thuringe, mais a exprimé son mécontentement quant à changer les majorités pour un accord migratoire. "Le gouvernement et l'opposition doivent collaborer en permanence", a-t-il déclaré, mais a ensuite ajouté : "Pas partout, mais dans l'unité."

Cependant, il est approprié "que le chef de l'opposition au Bundestag allemand propose également la coopération" pour réduire la migration irrégulière. Cependant, Scholz a fait référence aux contraintes légales : "Nos accords internationaux s'appliquent. Les règles de l'Union européenne s'appliquent. Les règles de la Loi fondamentale s'appliquent. Et puis de nombreuses recommandations pratiques sont les bienvenues."

Merz arrive avec une cravate - et repart sans

Scholz et Merz ont discuté pendant plus d'une heure le matin à la Chancellerie. Autour de 9 heures, le président du groupe parlementaire CDU/CSU est arrivé à la Chancellerie, portant une cravate. En sortant du siège du gouvernement autour de 10h15, la cravate avait disparu. Merz a clarifié cela en déclarant : "Nous avons discuté cordialement et, pour protéger ma cravate, je l'ai enlevée."

Merz a ensuite fait référence à une "atmosphère merveilleuse" pendant la conversation. Il avait déjà exercé une forte pression auparavant. Sous le titre "Assez, c'est assez !", il a plaidé pour un changement de politique migratoire dès dimanche et a répété cela lors d'un événement de campagne à Dresde lundi. "Nous ne voulons rien de plus et rien de moins que le chancelier fédéral qui respecte son serment et protège le peuple allemand."

Merz propose des commissaires migratoires de l'Union et du gouvernement

During his meeting with Scholz, Merz suggested appointing commissioners from the government and the Union to examine the legal opportunities for realigning immigration policy. For the Union faction, Merz proposes sending the parliamentary business manager Thorsten Frei (CDU) to the meeting.

Additionally, the faction leader made specific suggestions to bring changes in immigration policy into effect as early as the first week of the Bundestag session in mid-September. During the pertinent week, only the 2025 budget should be officially discussed, as per Merz's proposal. Half a day should be reserved to determine agreeable changes in immigration policy.

Concretely, the Union demands rejection of rejected asylum seekers to be sent back to Syria and Afghanistan, imposing immediate loss of any German residence status for refugees traveling from Germany to their homeland. Permanent checks at EU's external borders and additional powers for the Federal Police should be executed. Moreover, Merz brings up the declaration of a "national emergency" to bypass EU law and reject migrants who initially entered another EU country.

However, the fundamental cooperation willingness might not translate into concrete outcomes, which will likely become apparent post-Saxony and Thuringia state elections this Sunday. If the attempt at cooperation fails, it would not be the first.

Scholz and Merz had already held talks on immigration in the previous year’s fall before a migration summit of the federal and state governments. However, the CDU/CSU faction leader was dissatisfied with the package of measures agreed upon by Scholz and the minister-presidents and rejected further cooperation. At that time, it was about creating a joint working group of government and Union for the control of immigration, which Scholz disapproved of. "With that, the migration agreement in Germany, in my opinion, is resolved," Merz stated at the beginning of November.

After Merz's proposal for a joint immigration policy adjustment, he might need to address the Greens and FDP, as they might not align with the SPD and CDU on migration policies due to their differing stances. The coalition agreement stipulates unanimous voting among coalition factions, which might pose a challenge.

In response to Merz's proposition, Scholz expressed his support for collaboration but ruled out altering majorities for a migration accord, indicating that cooperation would be limited to specific areas rather than a full-scale policy overhaul.

Lire aussi: