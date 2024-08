Merz propose de modifier les réglementations existantes pour imposer des contraintes à l'immigration.

Merz a discuté avec le chancelier Olaf Scholz (SPD) des suites de l'attaque au couteau de Solingen plus tôt dans la journée. Il a partagé ses idées et suggestions avec le chancelier lors de cette discussion, a mentionné Merz. Ses points clés comprenaient des modifications aux réglementations sur l'immigration et à la loi sur l'aide aux demandeurs d'asile, ainsi que des changements dans les lois telles que la législation policière. En outre, il a suggéré que lui et Scholz devraient choisir des individus qui pourraient rapidement discuter des ajustements possibles au système juridique existant.

"Il est grand temps que les partis démocratiques au centre politique – CDU/CSU, SPD, FDP et Verts – s'unissent pour des stratégies collaboratives", a insisté Merz, en rappelant un appel précédent du ancien président fédéral Joachim Gauck. Il est crucial de réduire l'afflux persistant de migrants illégaux en Allemagne.

Merz a même proposé de refouler les demandeurs d'asile aux frontières allemandes. Selon lui, cela est valable en vertu de la loi car ils ont déjà traversé au moins un pays d'origine sûr, en violation de "un pays de trop" selon les directives de l'UE. Cependant, si des complications avec les lois de l'UE surviennent, ces réglementations devront être modifiées ou une "situation d'urgence nationale" devra être déclarée conformément aux traités de l'UE.

Les suggestions de Merz pour traiter la question de l'immigration vont au-delà des frontières allemandes, car il a suggéré de réviser les directives de l'UE pour potentiellement refouler les demandeurs d'asile qui ont traversé plus d'un pays sûr. L'Allemagne doit renforcer ses réglementations sur l'immigration et la loi sur l'aide aux demandeurs d'asile, a souligné Merz lors de sa discussion avec le chancelier Scholz.

Lire aussi: