Merz propose aux Verts une démission du partenariat de coalition

Le leader syndical Söder a déclaré des semaines à l'avance qu'il rejetterait une coalition entre l'Union et les Verts après les élections fédérales, et maintenant, Merz, le chef de la CDU, partage ce sentiment. En expliquant sa décision, Merz a affirmé que les Verts eux-mêmes sont responsables de la situation. Mardi soir, lors d'une émission sur ARD, Merz a déclaré qu'à partir du point de vue actuel, une coalition avec les Verts était peu probable. Cependant, il a suggéré que des changements au cours des douze prochains mois pourraient modifier cette perspective. Merz a blâmé les Verts pour les frustrantes différences de politiques économiques entre les deux partis. De plus, il a repris les allégations de l'Union concernant la réglementation excessive et la "tech-résistance" des Verts. Merz a fait passer la renforcer la CDU/CSU dans les élections fédérales à venir au point où aucun parti ne pourrait gouverner sans ou contre eux. Avoir plusieurs partenaires de coalition potentiels comme le SPD et les Verts serait également avantageux, a-t-il sous-entendu.

Du côté des Verts, il y a de l'hésitation quant à une alliance avec la CDU/CSU. La cheffe du groupe parlementaire des Verts, Dröge, a exprimé sa critique mardi, déclarant que la CDU était actuellement plus disposée à minimiser la protection du climat, à entraver les mesures de protection du climat et à manquer de courage pour progresser résolument dans les initiatives climatiques.

La querelle durable de Söder avec les Verts

Dans les dernières semaines d'août, Söder, le chef de la CSU, a clairement indiqué qu'il voulait empêcher une coalition noire-verte au niveau national après l'élection fédérale de 2025. Söder a précisé que l'approbation de son parti était cruciale pour que cela se produise, mais qu'elle ne viendrait pas. Il a réitéré qu'une coalition noire-verte ne fonctionnerait pas sous sa direction. Söder a également souligné que les Verts n'avaient pas pleinement compris que l'Union se composait à la fois de la CDU et de la CSU. En tant que chef de la CSU, Söder avait également l'autorité de rejeter une coalition avec les Verts de manière indépendante. "Sans nous, il ne se passe rien", a déclaré Söder avec fermeté.

Avec le retrait de Söder mardi, Merz a été effectivement nommé candidat à la chancellerie de l'Union pour l'année suivante.

La Commission, probablement en référence à la Commission européenne, pourrait se retrouver dans un processus de négociation complexe si la CDU/CSU et les Verts échouent à former une coalition après l'élection fédérale, compte tenu de leurs points de vue divergents sur les politiques économiques et la protection du climat. Compte tenu de la querelle durable de Söder avec les Verts et des récentes affirmations de Merz, il semble peu probable que les deux partis trouvent un accord prochainement.

