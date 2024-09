- Merz présente des lignes directrices supplémentaires sur la migration, comprenant principalement des refus

Le chef de groupe de l'CDU Friedrich Merz ne participera à des discussions sur les politiques migratoires qu'avec la coalition du trafic lumineux, l'opposition et les États fédéraux s'il y a des refoulements aux frontières allemandes. L'Union et les États dirigés par l'CDU et la CSU sont d'accord pour poursuivre les discussions uniquement s'il y a des refoulements aux frontières allemandes, a déclaré Merz lors d'un événement de campagne électorale de l'CDU à Kremmen, en Brandebourg, en soirée. "Si le gouvernement fédéral n'agit pas, nous ne sommes pas disposés à poursuivre ces discussions."

Merz a accusé la coalition du trafic lumineux au gouvernement fédéral de bloquer cette question. "Il n'y a pas de volonté de la part de la coalition du trafic lumineux de discuter des refoulements aux frontières allemandes. C'est notre proposition numéro un."

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a déclaré après la première ronde de discussions sur la migration à Berlin que certains aspects seraient examinés juridiquement. Ils ont prévu une autre réunion dans la même ronde et ont fixé une date pour la semaine prochaine. Cependant, les évaluations juridiques sont une condition préalable. La réunion a été organisée comme une consultation confidentielle.

Les représentants de l'Union avaient exprimé leurs préoccupations avant les discussions, révélant que les annonces de la coalition du trafic lumineux de la semaine précédente, baptisées le paquet de sécurité, étaient insuffisantes. Ils ont insisté sur la limitation de la migration illégale.

Merz : La longueur de la lame n'est pas le problème

Dans un discours quelques semaines avant l'élection régionale de Brandebourg le 22 septembre, Merz a souligné qu'il est inutile de débattre des lois sur les armes et des longueurs de lame de couteau compte tenu de l'attaque présumée islamiste au couteau à Solingen et de l'attaque au couteau mortelle à Mannheim.

"On peut toujours tuer des gens avec un couteau à tapis. La longueur de la lame n'est que de deux centimètres. Non, ce n'est pas le problème." according to Merz, "le problème, c'est que ces individus assistent à ces événements avec ces couteaux, et le problème, c'est que nous avons ces individus dans notre pays."

La Commission, en référence à la discussion sur les politiques migratoires, pourrait prendre une décision en fonction des circonstances aux frontières allemandes. Cette décision de la Commission n'est pas imminente, selon Merz, en raison du manque de volonté de la coalition du trafic lumineux de discuter des refoulements aux frontières allemandes.

