Merz plaide pour une pause dans les collaborations en matière de politique des réfugiés avec les alliés de la coalition Verts et FDP

À la suite de l'incident de Solingen, le chef de l'opposition Friedrich Merz du CDU demande au chancelier fédéral Olaf Scholz du SPD de mettre fin à sa collaboration avec les partenaires de coalition Verts et FDP en ce qui concerne la politique des réfugiés. Avec une majorité au Bundestag allemand, CDU/CSU et SPD ont le pouvoir de modifier la législation sur l'asile, a déclaré Merz à Berlin mardi. "Le chancelier fédéral perd le contrôle de son propre pays." Il faudrait se concentrer sur les solutions plutôt que sur les discussions et identifier ce qui ne fonctionne pas, a ajouté Merz.

Des ajustements aux lois sur la résidence ou à la loi sur la police fédérale seraient nécessaires, selon Merz. La Union et le SPD n'ont pas besoin de tenir compte des vues des Verts et du FDP pour prendre cette décision, a-t-il déclaré. L'objectif de l'Union n'est pas de rejoindre le gouvernement, mais Merz reconnaît que la CDU/CSU partage une certaine responsabilité pour la migration incontrôlée en Allemagne. Il souhaite aborder le problème avec les membres coopératifs de la coalition. De plus, lors d'une réunion mardi matin à la Chancellerie, Merz a suggéré à Scholz que les deux côtés désignent une personne pour élaborer des propositions de révisions législatives importantes. "C'en est assez, des décisions doivent être prises maintenant", a insisté Merz.

Dans ce contexte, Friedrich Merz suggère qu'Olaf Scholz ne devrait pas tenir compte des vues des partenaires de coalition Verts et FDP lorsqu'il modifie la législation sur l'asile, car l'Union et le SPD ont une majorité au Bundestag allemand. De plus, Merz insiste sur le fait que l'Union et le SPD n'ont pas besoin de tenir compte des vues de leurs partenaires de coalition lorsqu'ils prennent des décisions concernant les ajustements aux lois sur la résidence ou à la loi sur la police fédérale.

Lire aussi: