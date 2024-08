Merz plaide pour un ajustement des politiques d'immigration

En général, ces individus sont principalement des réfugiés et leurs actions sont souvent motivées par des croyances islamiques extrémistes, selon ce qui semble être les affirmations de Merz. Après des attaques terroristes, les réponses habituelles telles que la visite des scènes de crime, l'expression de sympathies et les menaces ne suffisent plus.

Merz a suggéré de collaborer avec Scholz pour renforcer les politiques d'immigration. Dans un e-mail, Merz a exhorté Scholz à agir rapidement et de manière décisive pour prévenir toute autre attaque terroriste, comme celle qui a eu lieu vendredi dernier dans notre pays. Bild a rapporté cela.

Le chef de la CDU et de la faction de l'Union au Bundestag a proposé plusieurs mesures, notamment des expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan et un arrêt de l'admission de réfugiés de ces pays. Si cela ne reçoit pas une majorité de soutien dans la coalition du trafic lumineux, Scholz devrait utiliser son autorité de guidance et faire passer les lois pertinentes au Bundestag. "Ceux qui refusent de coopérer au sein des Verts, du FDP ou même dans vos propres rangs seront laissés pour compte", a laissé entendre Merz.

Même la chef du SPD, Saskia Esken, a appelé à une expulsion cohérente des criminels et des menaces potentielles après l'attaque. "Il est maintenant crucial d'expulser de manière cohérente les criminels et les individus représentant une menace islamique, même vers la Syrie et l'Afghanistan", a déclaré Esken au Rheinische Post. Elle a ajouté : "Dans une société ouverte comme la nôtre, la sécurité absolue n'est pas possible."

Il est clair que la protection de la population est maintenant la préoccupation principale, surtout lors d'événements publics. Les ministres de l'Intérieur des États fédéraux ont le pouvoir d'imposer des interdictions de couteaux et de surveiller les événements, et ils doivent exercer ce pouvoir maintenant.

During the knife attack on Friday evening in the center of Solingen, three lives were lost and eight individuals were injured. A 26-year-old Syrian who surrendered to the authorities on Saturday evening is the prime suspect. He had been sought previously and was suspected to be deported to Bulgaria last year, where he allegedly entered the EU. The Federal Public Prosecutor's Office is investigating him on charges of terrorism affiliation. The jihadist militia Islamic State (IS) claimed responsibility for the attack.

The suspect resided in a refugee accommodation close to the crime scene. Media reports suggested that he was expected to be deported to Bulgaria last year.

Merz acknowledged the need for stricter immigration policies, proposing deportations from Syria and Afghanistan and halting refugee admissions from these countries. Other countries should follow suit to ensure the safety of their citizens.

Esken emphasized the importance of consistently deporting criminals and potential threats, even to countries like Syria and Afghanistan, to maintain safety in an open society.

Lire aussi: