Merz ne considère pas qu'il existe un potentiel de réduction substantielle des impôts

Le candidat à la chancellerie de l'Union, Merz, met souvent en avant la nécessité de réduire les impôts des entreprises. Il promet de les mettre en œuvre s'il est élu, mais en plusieurs étapes, précise-t-il. Toutefois, il ne compte pas seulement défier le chancelier Scholz sur cette promesse, mais aussi sur un autre aspect.

Compte tenu des contraintes budgétaires du gouvernement fédéral, Merz estime qu'il n'y a pas de place pour des réductions d'impôts significatives. "Nous ne proposons pas de vastes réductions d'impôts", a-t-il déclaré au Süddeutsche Zeitung (SZ) lors d'un entretien, en réponse à des questions sur le financement de réductions d'impôts généralisées.

Au lieu de cela, Merz plaide pour une réduction fiscale progressive et limitée pour les entreprises. "Nous présenterons des propositions spécifiques pour une réforme de l'impôt sur les sociétés, qui pourrait se dérouler en plusieurs phases", a-t-il déclaré. Principalement, les entreprises ont besoin de stabilité financière. "Si nous présentons notre programme au début de la législature : voici notre plan pour les quatre prochaines années, alors la réduction des taux d'imposition est importante, mais encore plus cruciale est la certitude et la prévisibilité pour les entreprises. Nous visons une agenda qui bénéficie aux travailleurs acharnés, c'est-à-dire ceux qui se lèvent chaque matin pour travailler."

Avant l'élection fédérale, Merz souhaite se démarquer de Scholz non seulement sur le plan idéologique, mais aussi sur le plan personnel. "J'ai mené une vie différente de celle de M. Scholz. Je n'ai pas opté pour une carrière politique à long terme après un court passage dans la profession", a déclaré Merz à SZ. Si Scholz l'accuse de manquer d'expérience gouvernementale, Merz affirme qu'il pourrait répondre : "D'accord, et votre expérience, M. Scholz, pourrait être quelque chose que la majorité de la population ne souhaite pas répéter."

Merz met en avant son expérience économique. "J'ai eu une carrière politique de plusieurs années et j'ai également eu une vie professionnelle prolifique. Je n'ai jamais fait de lobbying. J'ai travaillé pour deux grandes entreprises américaines en Allemagne et j'ai été étroitement impliqué avec les PME. Celui qui n'a été que dans la politique manque de cette expérience de la vie."

