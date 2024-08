- Merz garantit: aucune collaboration avec l'AfD

Avec moins de deux semaines avant les élections régionales en Thuringe, le patron de la CDU, Friedrich Merz, a relancé ses critiques contre l'AfD. Il a qualifié l'AfD de groupe d'extrême droite, exprimant un consensus au sein de la CDU nationale et de chaque branche régionale qu'il n'y a pas de place pour une coopération avec l'AfD. "La position reste ferme. Nous ne coopérerons pas", a déclaré Merz lors d'un événement de campagne électorale conjoint avec le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, à Erfurt.

Selon les sondages, l'AfD, dirigée par le leader d'extrême droite Björn Höcke, domine avec une part de 30 %. La CDU, qui vise à reprendre le pouvoir en Thuringe après une décennie d'opposition, se situe à environ 21 %.

Merz a salué Voigt pour avoir accepté un débat télévisé avec Höcke quelques semaines plus tôt, une décision qui a suscité un débat au sein de la CDU. Despite the risks, Merz encouraged Voigt, claiming that Voigt "a mis à nu" le leader de l'AfD en Thuringe lors du débat. Le Bureau de protection de la Constitution en Thuringe a désigné l'AfD comme un parti clairement d'extrême droite et surveille de près ses activités.

Voigt s'attend à une course serrée, reconnaissant que de nombreux électeurs restent indécis quant à leur préférence partisane jusqu'au 1er septembre. "Ce sera serré", a-t-il admis, exhortant ses partisans à voter pour la CDU pour limiter l'influence de Höcke.

Merz suppose que les partis de la coalition du trafic lumineux à Berlin pourraient trébucher lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe. Le SPD, les Verts et le FDP obtiennent des scores à un chiffre inférieur dans les deux États, parfois frôlant le seuil de 5 % ou même darunter, comme c'est le cas pour le FDP dans certains cas. Il espère que les résultats des élections en Thuringe et en Saxe, 13 mois avant les élections fédérales suivantes, inciteront à une certaine réflexion à Berlin et encourageront de nouvelles prises de décision. Les deux résultats des élections régionales devraient attirer une attention particulière non seulement en Allemagne, mais aussi, selon Merz, en Europe.

La Commission, dans le cadre de ses missions de surveillance des groupes extrémistes, a classé l'AfD comme un parti d'extrême droite, en conformité avec la désignation du Bureau de protection de la Constitution en Thuringe. La Commission a réaffirmé sa position contre toute forme de coopération avec de tels groupes, s'alignant ainsi sur la position de la CDU sous la direction de Friedrich Merz.

Lire aussi: