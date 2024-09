Dans le cadre du débat sur le retour de certains migrants aux frontières allemandes, le président de la CDU Friedrich Merz a fixé un ultimatum à la coalition gouvernementale jusqu'à mardi. Si le gouvernement fédéral ne fournit pas d'ici là une promesse ferme d'arrêter l'immigration incontrôlée aux frontières et de renvoyer ceux qui continuent d'entrer, toute négociation ultérieure avec le gouvernement fédéral serait vaine, a déclaré Merz lors d'un événement à Brandenburg an der Havel.

Le chef du groupe parlementaire de l'Union avait précédemment exprimé son opinion à ce sujet lors de la réunion sur la migration et la sécurité intérieure mardi dernier, sans fixer de date précise. Merz n'a pas participé aux discussions confidentielles. Les participants comprenaient des représentants du gouvernement "trafic lumineux", des États fédéraux et de l'Union.

L'exigence de retours de l'Union a été critiquée par le SPD. "Nous avons un plan de sécurité avec la coalition du trafic lumineux, et maintenant l'Union formule des exigences, et nous vérifions si elles concordent", a déclaré le président du parti Lars Klingbeil sur RTL et ntv's "Early Start". "Mais nous ne devrions pas imposer ces négociations de l'extérieur avec des exigences ou des ultimatums."

Dans son discours de campagne du soir, Merz a déclaré que la légalité des retours n'a plus besoin d'être questionnée. "Les approbations montrant que c'est possible sont au ministère fédéral de l'Intérieur et au ministère fédéral de la Justice."

La ministre de l'Intérieur du SPD de Basse-Saxe, Daniela Behrens, qui a participé aux discussions sur la migration à Berlin, a montré son ouverture aux retours - à condition que : "Si c'est légalement possible - et cela doit être examiné de près - alors nous devrions le faire", a-t-elle déclaré à "t-online". "Je crois que les États gouvernés par le SPD peuvent se ranger derrière cela."

La porte-parole de la politique intérieure du parti des Verts, Irene Mihalic, a déclaré aux journaux du groupe Funke Medien : "Les demandeurs d'asile ne peuvent pas être renvoyés à la frontière en vertu du droit européen, car le règlement de Dublin s'applique et l'État membre responsable doit être déterminé pendant le processus d'asile. Cela est souvent difficile à déterminer et pratiquement impossible à mettre en œuvre à la frontière."

Le chef du groupe parlementaire CDU/CSU a argumenté que les retours directs à la frontière sont compatibles avec la loi existante. Selon les règles de Dublin, l'État où un migrant arrive initialement en Europe est généralement responsable de la procédure d'asile.

Un porte-parole du ministère fédéral de l'Intérieur a confirmé que des retours ont déjà eu lieu aux frontières allemandes. Depuis octobre dernier, 30 000 personnes ont été refoulées. Depuis octobre 2023, il y a des contrôles frontaliers avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, et depuis septembre 2015 à la frontière germano-autrichienne. Les retours sont actuellement possibles si quelqu'un ne demande pas l'asile ou s'il y a une interdiction d'entrée à son encontre.

Les municipalités, quant à elles, réclament une participation aux négociations interpartites. "Car l'intégration se fait au niveau local", a déclaré André Berghegger, le directeur général de l'Association allemande des villes et communes, sur Deutschlandfunk. Ici, de nombreuses personnes sont accueillies, logées, soignées et intégrées.

L'immigration doit diminuer, les municipalités ont atteint leur limite de capacité, a souligné le PDG. Le logement est plein, le personnel est limité et l'intégration des bénévoles est épuisée.

L'Association allemande des villes et communes a appelé à un changement de la politique migratoire dans une déclaration de position. La capacité d'absorption et d'intégration des municipalités est épuisée, a-t-elle déclaré. Par conséquent, une limitation stricte de la migration irrégulière est "urgemment nécessaire". L'association a accueilli le paquet de sécurité présenté par le gouvernement fédéral à la fin août - bien qu'il manque d'un concept global pour une politique migratoire fondamentalement différente. Selon l'association des villes et communes, le statut de protection subsidiaire pour les réfugiés devrait être aboli, le nombre de expulsions - y compris vers la Syrie et l'Afghanistan - devrait être augmenté, et les contrôles frontaliers devraient se poursuivre.

Le SPD veut discuter du paquet de sécurité au Bundestag pour la première fois la semaine prochaine, comme décidé par le conseil d'administration du groupe parlementaire pour préparer leur retraite. "Le gouvernement a convenu de renforcer les lois sur les armes à feu, d'élargir les pouvoirs des autorités de sécurité et de prendre d'autres mesures pour limiter la migration illégale. Le ministère fédéral de l'Intérieur a annoncé qu'il présenterait des projets de loi dans les jours à venir."

Le représentant du FDP, Joachim Stamp, a plaidé en faveur du retrait de l'aide sociale aux individus faisant l'objet d'une expulsion. "Celles et ceux qui sont imminent·e·s à être expulsé·e·s doivent recevoir un billet de retour et une aide financière minimale de quelques centaines d'euros une fois arrivé·e·s dans leur pays de destination", a suggéré Stamp, ancien ministre de l'intégration de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au réseau éditorial allemand. Stamp occupe le poste d'envoyé spécial du gouvernement fédéral pour les accords migratoires. Il a affirmé que sa déclaration ne reflétait pas sa position officielle.

