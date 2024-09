Sur la base des processus de vote officiels aux niveaux de l Estado - Merz fait preuve de réserves à l'égard de la BSW, tout en accordant une autonomie illimitée aux associations nationales.

Le chef du CDU, Friedrich Merz, a exprimé des doutes quant à la possibilité d'une alliance avec le groupe de Sahra Wagenknecht, mais a accordé à ses affiliés de Saxe et de Thuringe l'autonomie de négocier avec le BSW.

En réponse aux discussions avec la haute direction du CDU, Merz a commenté : "C'est essentiellement la plateforme d'un individu isolé qui exprime ses opinions politiques dans les récents sondages d'État." Il a ajouté : "Cependant, je suis incertain quant à la position de ce parti sur les frais d'eau usée en Thuringe et en Saxe." During a joint gathering in Berlin with Saxony Minister President Michael Kretschmer and Thuringian party leader Mario Voigt, Merz voiced these sentiments.

Interrogé sur les potential synergies entre le CDU et le BSW, Merz a admis qu'il était à court d'idées. "J'ai une impression ou une perception de Sahra Wagenknecht. Je ne peux pas évaluer les nouveaux venus qui ont rejoint cette alliance", a révélé Merz. Le BSW n'a présenté des candidats que dans six des 44 circonscriptions de Thuringe.

Merz a qualifié le BSW de boîte mystérieuse.

"En substance, c'est comme une boîte énigmatique ou une boîte écarlate, comme on pourrait dire", a expliqué Merz, faisant référence à Wagenknecht, qui était autrefois membre de l'SED et était considérée comme la cheffe de l'aile communiste au sein du parti de gauche. "Nous devrons l'ouvrir, et c'est quelque chose que les gens de Thuringe et de Saxe devront affronter", a insisté Merz, jetant un coup d'œil à Voigt et Kretschmer.

En ce qui concerne la résolution du conflit en cours entre le CDU fédéral et le parti de gauche, qui englobe également l'AfD, Merz a affirmé : "La résolution reste valide. Traiter avec elle sera la responsabilité des deux associations d'État de Saxe et de Thuringe". En Thuringe, une coalition tripartite dirigée par Voigt avec le BSW et le SPD semblerait dépendre du parti de gauche.

Merz a conclu que les résultats des élections dans les deux États suggéraient que le CDU servait de dernier bastion protecteur du centre démocratique contre le populisme de droite qui sévit dans notre pays.

