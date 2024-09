Merz et Söder s'adressent conjointement à la foule médiatique

La question qui plane depuis longtemps trouverait peut-être enfin une réponse prochainement : qui sera le candidat à la chancellerie de l'Union ? Selon des rapports récents, le président de la CDU, Friedrich Merz, et le chef de la CSU, Markus Söder, prévoient de tenir une conférence de presse conjointe à Berlin. Des sources affirment que Merz est le favori pour le poste.

Le président de la CDU, Merz, et le chef de la CSU, Söder, ont prévu une conférence de presse surprise à Berlin le mardi à 12h00 à la représentation bavaroise. On s'attend à ce qu'ils annoncent leur décision concernant la candidature à la chancellerie lors de cet événement.

Selon un rapport de Bloomberg, une source bien informée confirme Merz comme choix probable. Le chancelier fédéral Olaf Scholz semble se préparer à la candidature de Merz à la chancellerie. "J'ai déjà mentionné que je serais à l'aise avec Merz comme candidat à la chancellerie de l'Union", a commenté Scholz.

Les deux chefs de parti avaient promis précédemment de prendre une décision sur la situation de la chancellerie de l'Union à la fin de l'été. Maintenant, on s'attend à ce que l'Union soutienne Merz pour les élections fédérales à venir. Toutefois, les instances partisanes de l'Union prendront finalement la décision finale.

Suite à la confirmation lundi soir par le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, qu'il ne se porterait pas candidat à la chancellerie et soutiendrait Merz, de nombreux politiciens de la CDU ont exprimé leur soutien à Merz et appelé à l'unité du parti. Le chef d'entreprise parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, appelle les partis de l'Union à faire front commun. "Les élections ne se gagnent qu'avec une forte unité", a déclaré Frei au "Rheinische Post". Le vice-président de la faction de l'Union, Jens Spahn, a également accueilli favorablement la décision de Wüst de se retirer de la course à la chancellerie. "La décision de Wüst est une étape importante vers l'unité de l'Union et donc vers la victoire aux élections de 2025", a déclaré Spahn au "Rheinische Post". Le nouveau président de l'Association chrétienne-démocrate des travailleurs (CDA), Dennis Radtke, partage Similar views. He describes Wüst's decision as "an important signal". "Only with unity and positive team spirit can elections be won," Radtke tells the newspaper.

Previously, the deputy chairperson of the CDU, Karin Prien, had suggested that the CDU and CSU should soon agree on a chancellor candidate. During an interview with ntv, Prien predicted that "it's time to deliver results now". In her opinion, the chancellor candidacy is more likely to go to Friedrich Merz than CSU leader Markus Söder. Prien's comments on Söder's aspirations were: "Somebody wanted to be called, but nobody called."

The increasing pressure on Merz and Söder to reveal their decision about the chancellor candidacy has been mounting due to the upcoming federal election. The joint press conference in Berlin is anticipated to be a pivotal moment, where they might announce their chosen candidate under the weight of public expectation.

