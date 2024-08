- Merz et Söder demandent des conclusions sur les questions d'immigration

À la suite de l'incident de Solingen**, les dirigeants de l'Union appellent à une action sur les politiques d'immigration. "Assez !", a déclaré le président de la CDU, Friedrich Merz, lors d'un événement des élections régionales de la CDU en Saxe à Dresde. "Ce n'est plus acceptable, juste des discours creux, des phrases creuses, des clichés sans signification ou des décisions politiques symboliques."

Vendredi soir, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées grièvement lors d'un festival de la ville dans la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Solingen. Le suspect présumé, un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Le parquet fédéral l'examine pour des chefs d'accusation de meurtre et d'appartenance présumée au groupe extrémiste de l'État islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque.

Söder: Nous avons besoin de plus de faiseurs, de moins de parleurs

En examinant les attaques passées, le président de la CSU, Markus Söder, a affirmé qu'il y a toujours une vague de choc, de plaintes et de promesses de changement, mais que peu de modifications significatives ont lieu en Allemagne. "Nous n'avons plus besoin de parleurs, nous avons besoin de faiseurs pour notre nation."

Merz a souligné que le problème n'était pas les couteaux, mais "les individus qui les utilisent, et il est temps d'en parler". Il avait précédemment exprimé des sentiments similaires dans sa newsletter du dimanche. "Nous ne souhaitons rien de plus ou de moins que que le chancelier fédéral respecte son serment et protège le peuple allemand", a déclaré le président du groupe parlementaire de l'Union. Si Scholz ne parvient pas à obtenir une majorité au sein de sa propre coalition, "je suis prêt à l'aider avec les 197 membres du groupe parlementaire CDU/CSU pour toute proposition raisonnable".

Merz a suggéré que Scholz devrait dissoudre la coalition, permettre un vote libre, "et puis nous obtiendrons une majorité au Bundestag allemand pour une politique raisonnable". "Nous devons prendre des décisions en Allemagne, pas seulement les contourner."

