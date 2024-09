Merz et Scholz s'engagent dans une confrontation directe après une rencontre infructueuse au sommet

Récemment, les factions Ampel et Union ont engagé des discussions animées au Bundestag. Toutefois, suite à l'échec du sommet sur l'asile, la tension a encore augmenté. La Chancelière a remis en question la sincérité du président de la CDU, Merz, qui a riposté en accusant Scholz d'incompétence et en marquant un point grâce à une manœuvre stratégique.

Au cours du débat général au Bundestag, la faction Union a rapidement réagi, causant un émoi avant même que le premier orateur ne prenne la parole. Au lieu de Merz lui-même, son adjoint, le chef du groupe parlementaire CSU Alexander Dobrindt, est monté sur scène. Juste avant le début du débat, l'Union a modifié sa liste de orateurs, plaçant stratégiquement Dobrindt, leur chien de garde, face à Scholz. Merz, de son côté, a pu répondre au discours de Scholz et éviter son ton agité avec un calme olympien.

Le débat au Bundestag a principalement porté sur le fait de savoir si Merz avait déjà eu recours à des tactiques déloyales lors de discussions précédentes. La veille, le président de la CDU avait annoncé que les pourparlers sur la politique migratoire du gouvernement étaient dans l'impasse suite à un court échange. Scholz a accusé Merz de manipuler la situation, déclarant : "Vous avez écrit un scénario il y a deux ou trois semaines, en promettant la coopération. Et pourtant, vous l'avez rejeté en le jugeant insuffisant." Scholz a poursuivi : "Nous ne pouvons pas traiter une question aussi importante dans ce pays avec ces tactiques."

Merz s'est énervé, mais ses cris ont été noyés dans les applaudissements des factions Ampel. Scholz a encore enfoncé le clou, semble-t-il provoqué par le discours d'ouverture de Dobrindt rempli de critiques virulentes. "Vous êtes le genre de politique qui pense pouvoir résoudre la question migratoire avec une interview dans 'Bild am Sonntag'", a dit Scholz à Merz. La proposition de l'Union de refouler tous les migrants aux frontières de l'Allemagne a été jugée inacceptable, a déclaré Scholz. "Laissez-moi vous expliquer."

Scholz a rappelé le compromis sur l'asile de 1992, où le SPD avait accepté une amendment constitutionnelle proposée par l'opposition. "Le leadership, ce n'est pas se tenir sur une barricade, faire des demandes avec un geste théâtral", a dit Scholz. "Le leadership, c'est se retourner et convaincre ses propres gens de trouver un compromis. C'est ça, le leadership, monsieur Merz." Malgré tout, la porte aux discussions est restée ouverte.

Scholz a également énuméré les mesures prises par le gouvernement fédéral pour réduire l'immigration et augmenter les expulsions de étrangers criminels ou non résidents : mise en place de contrôles frontaliers, expulsion de dizaines de milliers de personnes, extension de la liste des pays d'origine sûrs, réforme de la politique d'asile de l'UE, augmentation des durées de détention pour expulsion, attribution de pouvoirs supplémentaires à la police, et même récemment, expulsion de criminels condamnés en Afghanistan. "Au lieu de se plaindre que rien n'a été accompli", a dit Scholz, "c'est vous qui ne livrez pas de résultats !"

Ce qui a encore énervé le Chancelier ? Dobrindt a accusé la coalition Ampel d'avoir une "attitude négative" envers la politique migratoire, au détriment des écoles et de la sécurité intérieure. "Ceux qui attendent du leadership de vous n'obtiendront que des promesses vides", a dit Dobrindt. Le "miracle économique vert" promis s'est transformé en "stagnation verte", a affirmé Dobrindt, en pointant du doigt les prévisions économiques désastreuses de zéro pour cent de croissance. "Vous avez promis un double gain, mais vous avez livré un double zéro", a accusé Dobrindt Scholz. La coalition Ampel crée des "politiques qui vont à l'encontre de la volonté majoritaire des citoyens", a dit Dobrindt, expliquant ainsi l'augmentation du soutien pour des partis d'extrême droite comme l'AfD et le BSW.

Lorsque Merz est finalement intervenu à la sixième place, son rythme cardiaque semblait beaucoup plus bas. Le présumé candidat de l'Union pour la Chancellerie a tenté un subtil renversement de rôle, parlant plus calmement que Scholz, et a commencé par un poignant rappel des victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il y a 23 ans le même jour. Il a également introduit sa section sur la politique migratoire avec un ton étatique : "L'Allemagne doit rester un pays ouvert et accueillant pour les étrangers." Merz a rejeté les accusations du SPD et des Verts selon lesquelles il attisait les sentiments anti-immigrés pour des raisons politiques. Le problème, a-t-il affirmé, réside dans "une petite minorité - pas plus, pas moins - d'hommes principalement jeunes qui refusent de respecter les règles qui s'appliquent dans ce pays." Scholz, quant à lui, semblait peu intéressé, visiblement préoccupé par son téléphone.

Merz se sent rabaissé

"Le cœur de mes propositions reste le refus temporaire de tous les demandeurs d'asile aux frontières de l'État allemand, qui devraient avoir déposé leur demande d'asile dans le premier pays qu'ils ont

Au sujet du rapport soi-disant de Draghi sur la compétitivité de l'UE, l'Union ne cédera pas sur l'idée d'une dette collective de l'UE pour stimuler l'économie. Merz a fermement déclaré : "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l'UE de sombrer dans un piège de la dette." Le FDP a explosé en applaudissements et en sourires ravis, avec son leader Bijan Djir-Sarai visiblement enchanté par cette clarté. Djir-Sarai souhaite ouvertement se réunir avec l'Union au pouvoir dès que possible.

Alors que Djir-Sarai prenait la parole, il murmurait des douceurs à l'Union, presque comme si le FDP n'était pas partie du gouvernement fédéral et n'avait pas récemment été critiqué par l'Union. "Nous, au FDP, sommes prêts à mettre en œuvre ces changements côte à côte avec vous", a rassuré Djir-Sarai aux participants du CDU et du CSU. "La politique actuelle en matière d'immigration pèse lourdement sur notre nation."

Le leader du FDP, Christian Dürr, s'est abstenu d'attaquer les conservateurs, mais a critiqué l'échec des négociations sur l'asile comme une erreur. Le gouvernement ne peut corriger sa voie qu'en collaboration avec les États, où le CDU et le CSU détiennent ou partagent le pouvoir. L'objectif est : "Il devrait être plus facile de venir en Allemagne pour travailler que de venir en Allemagne sans travailler." Les orateurs du FDP n'ont même pas remis en question les allégations de l'Union selon lesquelles les rejets purement et simplement à la frontière allemande ont principalement échoué en raison de la résistance des Verts.

Cependant, les Verts peuvent également se défendre. La cheffe de groupe Katharina Dröge a souligné qu'ils ont depuis longtemps plaidé pour la déportation des criminels graves et des islamistes radicaux. Cela nécessite de renforcer la police et les autorités, sujet sur lequel "nous aurions aimé discuter avec l'Union dans le groupe de travail désormais abandonné".

Dröge a accusé Merz de ne pas prendre en compte la sécurité intérieure. "Mais cela n'offre aucune sécurité, pas même un soupçon, si vous tentez de mener une campagne électorale avec les peurs des gens après une attaque terroriste, monsieur Merz. Exactement comme vous le faites." La politique de Merz est "sans cœur" et "dépourvue de sens et de raison" s'il ne fait pas la distinction entre les intérêts véritables en matière d'asile et l'abus. Dröge a qualifié la proposition de rejets purement et simplement de "ridicule", affirmant qu'elle rendrait l'Union européenne inopérante.

De plus, le chef de groupe du SPD, Rolf Mützenich, qui a remplacé le chancelier en tant que porte-parole calme du SPD, a exprimé des doutes sur la stratégie de l'Union. "Je ne suis pas sûr qu'ils aient quitté la table dès le départ", a déclaré Mützenich. En s'éloignant des pourparlers, Merz "a compromis la démocratie et peut-être même lui-même", a déclaré Mützenich. "On ne peut pas gouverner ce pays avec des ultimatums et des propositions vacillantes."

Et puis, le chef de groupe du SPD, souvent loué comme un gentleman au Bundestag, a porté un coup bas. L'Union "sait secrètement : quelque chose a mal tourné sous un ministre-président du CDU en Rhénanie-du-Nord-Westphalie". Peut-être l'Union cherche-t-elle à détourner l'attention de l'attaque de Solingen avec ses tactiques. Le coupable aurait pu être renvoyé en Bulgarie il y a des années. "Nous ne disculperons pas les parties responsables", a déclaré Mützenich. Le SPD, contrairement aux Verts, ne gouverne pas en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée de former des coalitions gouvernementales avec le CDU et le CSU.

L'AfD a assisté au débat général et s'est concentrée sur la migration. La cheffe de groupe Alice Weidel a présenté une série de statistiques sur l'ampleur de la violence avec des couteaux et des viols, une partie importante étant attribuée aux immigrants. Elle a appelé à une suspension temporaire de l'immigration et à l'expulsion immédiate de tous les immigrants qui ont commis des crimes ou n'ont pas le droit de rester.

Weidel a accusé l'État de défaillance à la fois du gouvernement de la lumière verte et de l'Union, affirmant que l'AfD est injustement cible et que ses électeurs sont empêchés de participer démocratiquement car la faction AfD au Bundestag est privée de postes et personne ne veut gouverner avec eux dans l'est. Scholz est un "Chancelier du Déclin", a déclaré Weidel.

Au cours de cette législature, le rôle de l'AfD s'est involontairement transformé en rappelant aux autres partis qu'il y a des adversaires politiques pires que ceux du centre politique. En effet, Merz et Scholz ont été aperçus en pleine conversation sur le côté de la séance plénière du Bundestag après leurs discours. Cela ressemblait à une conversation entre un chancelier et un leader de l'opposition, calme et sérieuse, une situation que l'Allemagne n'a pas encore connue, même après trois ans de gouvernement de la lumière verte.

