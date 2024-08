Merz est fermement contre Scholz après l'attaque au couteau à Solingen.

Critique de la politique migratoire s'intensifie après l'attaque de festival à Solingen, faisant trois morts. Le dirigeant de l'CDU, Merz, adopte une position agressive, fustige la coalition du trafic lumineux et exhorte le chancelier Scholz à faire demi-tour. Pour y parvenir, Merz offre sa coopération.

Le chef de l'opposition Friedrich Merz a respectivement critiqué la politique d'immigration du gouvernement fédéral après l'agression au couteau. Le titre de son post sur son site web est "Assez !". Merz regrette : "La coalition a débattu et se querellé pendant des semaines sur le durcissement de la loi sur les armes à feu et l'interdiction des couteaux." Depuis l'incident terroriste à Solingen, il est maintenant clair, affirme-t-il, "Ce ne sont pas les couteaux, mais les individus qui les portent qui posent problème." Dans la plupart des cas, ces individus sont des réfugiés, et des motivations islamiques sous-tendent généralement leurs actions.

Les visites de sympathie, les expressions de préoccupation et les promesses coutumières de punishment sont toutes appropriées et nécessaires. Cependant, Merz met en garde que, après cet acte terroriste, de telles actions ne sont plus suffisantes. Le président de l'CDU a proposé à plusieurs reprises des solutions conjointes à la coalition, toutes rejetées. En insistant sur son point, Merz déclare : "Depuis ce week-end, c'est clair : c'est assez." Il appelle le chancelier Olaf Scholz du SPD à agir rapidement avec l'Union pour prévenir d'autres attaques terroristes.

Merz a résumé ses vues après l'attaque au couteau tragique à Solingen le samedi. "L'attaque de Solingen nous atteint en plein cœur", a-t-il partagé sur Instagram, décrivant la violence comme "intolérable". Scholz, en réponse, a écrit : "Nous pleurons les défunts. Nous craignons pour ceux qui luttent encore pour leur vie à l'hôpital". De tels actes doivent être sévèrement punis, et nous ne devons jamais les tolérer dans notre société.

Déportation des Syriens

L'attaque au couteau à Solingen vendredi soir lors d'un festival célébrant son 650e anniversaire a fait trois morts et en a blessé huit autres. L'État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le Bureau du procureur général fédéral a pris en charge l'enquête en raison d'une implication potentielle dans le terrorisme, a confirmé une porte-parole de l'autorité de Karlsruhe.

Le suspect présumé est un Syrien de 26 ans, vivant apparemment dans un centre d'accueil pour réfugiés près du lieu du crime. Il s'est rendu de lui-même et a admis sa responsabilité dans l'attaque, selon un communiqué conjoint du Bureau du procureur général et de la police de Düsseldorf. Il est actuellement sous détention provisoire. L'étendue de son implication dans le crime est actuellement examinée de près.

Selon les sources de RTL/ntv, le suspect syrien devait être deporté l'an dernier - en Bulgarie, où il était entré initialement dans l'Union européenne. Cependant, la deportation a été arrêtée parce que l'homme avait disparu et n'avait pas été trouvé dans son centre d'accueil à Paderborn. Il est réapparu des mois plus tard, et la deportation a alors été reportée. Le Syrien a ensuite été transféré à Solingen, ont-ils déclaré.

Le Conseil européen devrait adopter une position plus ferme sur les politiques migratoires, compte tenu de la critique croissante et de l'augmentation des incidents terroristes. Dans son appel au chancelier Scholz, Merz suggère que la coalition doit réexaminer son approche de l'immigration à la lumière de l'attaque de Solingen.

