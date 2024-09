Merz a accordé jusqu'à mardi à la coalition du feu tricolore pour élaborer un plan solide pour mettre fin aux entrées non autorisées aux frontières de l'Allemagne et refouler ceux qui continuent d'essayer d'entrer. Si le gouvernement fédéral ne fournit pas une telle garantie, Merz estime que toute autre discussion avec eux est vaine. Il a fait ces commentaires lors d'un événement de campagne à Brandenburg an der Havel.

Lors d'une réunion précédente sur la migration et la sécurité intérieure, Merz avait déclaré que l'Union et les États gouvernés par la CDU/CSU ne participeraient à d'autres discussions que si les refoulements aux frontières étaient appliqués. Des représentants de la coalition du feu tricolore, des États fédéraux et de l'Union étaient tous présents à cette réunion.

Merz : les refoulements aux frontières sont légalement possibles

L'Union ne s'intéresse aux négociations que s'il y a un engagement en faveur des refoulements aux frontières. Selon Merz, la légalité de ceux-ci a déjà été établie et documentée dans les ministères de l'Intérieur et de la Justice depuis 2016. Il a expliqué : "Les autorisations nécessaires indiquant que les refoulements aux frontières en Allemagne sont légaux sont déjà en place." Merz a souligné qu'aucune autre clarification n'était nécessaire.

Scholz doit faire preuve de leadership

Merz a exhorté le chancelier fédéral Olaf Scholz à faire preuve de leadership au sein de sa coalition. Merz a proposé une réunion le mercredi et d'autres discussions à l'Allemagne Bundestag la semaine suivante. Avec les lois nécessaires en place pour permettre les refoulements aux frontières, Merz a indiqué que la coalition du feu tricolore bloquait cette question.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a annoncé après les premières discussions à Berlin que certains aspects seraient évalués juridiquement. Elle a proposé une nouvelle réunion et a fixé une date pour celle-ci dans la semaine à venir. Cependant, Faeser a souligné que les évaluations juridiques étaient une condition préalable à cela.

Merz a proposé une réunion à Brandenburg an der Havel le mercredi, en soulignant la nécessité pour la coalition du feu tricolore de faire pression en faveur des refoulements aux frontières, étant donné que leur légalité a été établie en 2016 par les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Malgré les évaluations juridiques annoncées par la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, Merz a estimé que la coalition du feu tricolore avait traîné les pieds sur cette question.

Les discussions de la coalition du feu tricolore avec Merz et l'Union sur la sécurité aux frontières étaient au point mort en raison de leur opposition aux refoulements aux frontières, alors que Merz avait un événement de campagne à Brandenburg an der Havel sur la rivière Havel, réitérant sa position sur la question.

Lire aussi: