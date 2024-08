Merz décrit le rejet ferme de la proposition de retraite de la CDU à 70 ans

En cas de saisie gouvernementale, la CDU a proposé d'augmenter rapidement l'âge de la retraite pour l'aligner sur l'espérance de vie. Cette proposition, critiquée vivement par l'aile sociale de la CDU, suggère que l'âge de la retraite standard devrait correspondre à l'espérance de vie. Le dirigeant de la CDU, Merz, ainsi que d'autres, ont exprimé leur opposition à cette idée.

Le président de la CDU, Friedrich Merz, a fermement rejeté les appels à une augmentation de l'âge de la retraite au sein de son parti. Il a déclaré qu'un âge de 70 ne figurera pas dans le programme électoral du parti ni dans aucun contrat de coalition avec eux. Le sujet a été largement discuté dans les comités du parti.

Merz a souligné que, à long terme, la vie active devrait être liée à l'espérance de vie, mais il est contre un âge de retraite universel et rigide pour tous les métiers, affirmant que cela ne serait pas faisable.

Récemment, la présidente de la Mittelstands- und Wirtschaftsunion de la CDU, Gitta Connemann, a plaidé en faveur d'une telle augmentation. Elle a suggéré que cette alignement devrait être inclus dans le programme gouvernemental et le programme de base. Si elle devait gouverner, elle a insisté sur le fait qu'elle devrait faire passer cette corrélation pendant la législature suivante. Elle a également soutenu l'abolition de la possibilité pour les personnes éligibles à l'assurance longue durée de prendre leur retraite deux ans plus tôt.

L'aile sociale de la CDU s'inquiète de la victoire électorale

Simultanément, une résistance de l'aile sociale de la CDU, CDA, est apparue contre les demandes de la Mittelstandsvereinigung pour un âge de retraite plus élevé. Dennis Radtke, président du CDA de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a mis en garde dans le Tagesspiegel : "Nous avons maintenant un consensus sociétal pour un âge de retraite de 67 ans. Persister à relancer les débats sur les intensifications ne mènera à rien."

Radtke a affirmé qu'il n'y aura pas d'âge de retraite plat de 70 ans au sein du CDA, et que la pension minimale ne sera pas réduite en dessous de 48 %. Il a identifié les demandes de l'aile économique de la CDU comme une menace potentielle pour leur victoire aux élections du Bundestag en 2025.

Actuellement, la limite d'âge augmente progressivement de deux mois par an, atteignant 67 ans en 2031. Le ministre du Travail Hubertus Heil du SPD s'oppose à une limite d'âge plus élevée.

L'association sociale VdK plaide pour une pension de base réformée

L'association sociale VdK est également opposée à l'augmentation de l'âge de retraite. La présidente de VdK, Verena Bentele, a déclaré : "Aujourd'hui, de nouvelles idées sont constamment proposées pour convaincre les retraités de continuer à travailler. Dans ce processus, ceux qui ne peuvent pas travailler plus longtemps sont oubliés."

En plaidant pour une pension de base réformée, une pension d'invalidité plus élevée et des pensions améliorées pour les aidants, Bentele a insisté : "Le gouvernement devrait garantir une bonne et

