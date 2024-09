- " Merz contre Merz ": le mystère de l'extraordinaire Anna est dévoilé

Qu'est-ce que le concept de famille ? "Bullshit," argue Erik. D'un autre côté, Anne pense, "Quiconque a déjà changé la couche de quelqu'un d'autre sait que la famille signifie prendre soin des saletés des autres - parce que quelqu'un doit le faire." Et cette croyance vient de deux ex-partenaires qui, malgré les disputes, la séparation et le divorce, continuent d'être liés en tant que famille.

Dans le dernier épisode de la série comique "Merz contre Merz", mettant en scène Christoph Maria Herbst et Annette Frier, nous retrouvons des chamailleries, des insultes et des problèmes quotidiens. "Merz contre Merz - Secrets" sera diffusé le 12 septembre à 20h15 sur ZDF ou pourra être regardé en avance dans la médiathèque.

Cette fois-ci, la structure familiale est ingénieusement bouleversée : Ludwig, le père, souffrant de démence et confus, révèle avoir une fille illégitime et secrète.

La fille secrète travaille dans un refuge pour animaux

Anne, la demi-sœur secrète d'Anne (interprétée par Anne Weinknecht), se révèle être une version plus douce et compatissante d'elle-même. Elle travaille même dans un refuge pour animaux.

Anne Merz est choquée par cette révélation et doit maintenant lutter pour son héritage anticipated et l'affection de son père. Vers qui se tourne-t-elle en temps de besoin ? Une personne "qui n'a pas perdu la tête". Alors, Erik. Contre toute attente, il accourt à son secours - même après la séparation et malgré le fait qu'Anne ait un nouveau partenaire, même si Erik lutte avec sa vie de célibataire et boit plus d'alcool.

Le deuxième film de la série comique

En 2023, la série a repris avec un téléfilm intitulé "Merz contre Merz - Weddings," qui a conclu le divorce réussi du couple.

Now, "Secrets" continues as the second full-length film - again starring Annette Frier (50, "Class Reunion," "Ella Schön") and Christoph Maria Herbst (58, "Stromberg," "Teacher Can Be Anyone"). As before, this film is bursting with irony, sharp comments, a wealth of situational comedy, and brilliant dialogue - all while maintaining a touch of warmth, even melancholy, especially with Papa Ludwig's dementia.

So, is family truly all "bullshit"? Quite the opposite. It's everything of value in "Merz against Merz."

The media widely publicized the shocking revelation in "Merz against Merz - Secrets," drawing attention to the complicated family dynamics. Erik, despite his own struggles, stood by Anne in her time of need, demonstrating the enduring bond within their family.

