Le leader de la CDU, Merz, a récemment visité l'Est de l'Allemagne pour soutenir les principaux candidats de son parti dans les élections à venir en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg. Après son voyage, il a mis en garde contre l'ingérence occidentale, en soulignant que faire équipe avec l'AfD signerait l'arrêt de mort de son parti. Il avait également un message fort pour le BSW.

Avant les élections à venir, Merz a clairement réaffirmé que la CDU ne fera pas de partenariat avec l'AfD. "Une telle décision signifierait la fin de la CDU", a-t-il déclaré. Selon lui, l'objectif de l'AfD est le même - l'anéantissement de la CDU. "Nous ne devons pas tendre la main à ceux qui veulent nous éliminer politiquement", a déclaré Merz.

Merz a souligné que la grande majorité des membres de la CDU désapprouvent la collaboration avec l'AfD, une petite minorité étant en faveur. "Nous continuerons à communiquer que nous avons des limites à ce que nous considérons comme conservateur. Ces limites sont dépassées lorsque cela devient extrémiste de droite, radical de droite, anti-démocratique, anti-sémite et xénophobe", a expliqué Merz.

En ce qui concerne une éventuelle alliance avec l'alliance de Sahra Wagenknecht - qui n'est pas strictement exclue par la CDU - Merz a déclaré que les décisions post-électorales reviennent aux associations d'État. Il a également conseillé de ne pas s'immiscer. "Je demande à tout le monde de l'west bubble de garder leurs opinions pour eux-mêmes. Cela ne profite pas aux associations d'État qui travaillent dans des conditions difficiles", a déclaré Merz.

Simultanément, Merz a fermement condamné la présidente du BSW, Sahra Wagenknecht. "Mme Wagenknecht présente les élections d'État comme si elles étaient une question de guerre et de paix. Une telle affirmation n'est pas seulement ignorante, elle pourrait même Amount to de la tromperie électorale et de l'abus des élections d'État si le soi-disant BSW donne l'impression que de telles questions peuvent être résolues au niveau de l'État", a averti Merz. Ni le retrait de l'OTAN ne sera décidé à Dresde ni les missiles américains de moyenne portée ne seront déployés à Erfurt, a-t-il affirmé.

Wagenknecht avait cité la fin de l'approvisionnement en armes à l'Ukraine et plus d'initiatives diplomatiques gouvernementales comme conditions préalables à l'implication du BSW dans l'administration de Thuringe. Elle a également souligné son opposition au déploiement de missiles américains.

Merz maintient fermement que la CDU ne s'alignera pas avec l'AfD, car leurs objectifs sont alignés sur l'anéantissement du parti. En revanche, il y a un débat en cours sur une éventuelle collaboration avec l'alliance de Sahra Wagenknecht, mais Merz insiste sur le fait que les décisions post-électorales reviennent aux associations d'État.

