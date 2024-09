Merz a pris des mesures, et la situation s'aggrave de façon significative.

À midi, Friedrich Merz et Markus Söder entrent dans l'atrium de la représentation de Bavière à Berlin, entourés par les journalistes de la capitale. Cependant, la bataille est déjà gagnée. Plus d'une heure auparavant, des rumeurs circulaient sur les raisons de cette conférence de presse impromptue. Le leader bavarois, Markus Söder, abandonne sa candidature pour les élections à venir cet automne.

"Pour faire simple, la question de la direction de l'Union est réglée. Friedrich Merz la mènera," déclare Söder en brisant le silence en premier. "Je suis d'accord avec ça et je le soutiens de tout cœur," ajoute-t-il avec une surprenante dose d'optimisme. Il déjoue tout espoir que l'Union pourrait se disloquer en raison de cette décision. Au lieu de cela, l'accent est mis sur le défi lancé à la coalition actuelle du trafic lumineux. Tout le reste est secondaire.

Merz parle franchement, avec sa tonalité grave caractéristique. "Lorsque Markus Söder et moi avons commencé notre collaboration il y a deux ans et demi, nous avons promis que les situations de 2021 ne se répéteraient pas," dit-il. "Nous tenons cette promesse aujourd'hui." Il y a trois ans, Söder avait créé des difficultés pour le candidat à la chancellerie de l'Union, Armin Laschet, avec ses critiques constantes. Merz mentionne que ce n'était pas toujours facile, mais Söder et lui comprenaient leur responsabilité commune envers la nation.

Merz lève un sourcil

À 68 ans, Merz atteint le sommet de sa carrière. Si Söder est vraiment "d'accord" avec cela comme il le prétend, cela reste à voir. Notamment, le Bavarois avait longtemps plaidé pour sa propre candidature. Il y a encore une semaine, il avait exprimé sa disponibilité. Maintenant, il désigne Merz, ses partisans à ses côtés, qui se tient près de lui. À ce moment précis, Merz le regarde, levant un sourcil et fronçant les sourcils pensivement.

Merz précise ensuite qu'il avait discuté avec les présidents des États de la CDU. Le consensus semble avoir été très en faveur de Merz. La députée fédérale de la CDU, Karin Prien, commente casuellement sur ntv : "Quelqu'un voulait être appelé, mais personne n'a appelé." D'ici lundi soir, lorsque le président de l'État de Merz, Hendrik Wüst, a renuncié à sa candidature, l'écriture était déjà sur le mur.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Wüst, fournit l'élan décisif à la question de la direction au sein de l'Union. Comme Söder, Wüst avait des ambitions pour le rôle. Il dirige une coalition noire-verte en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce qui en fait un contraste avec Söder, qui avait exclu une coalition avec les Verts pour lui-même. Au sein de la CDU, peu semblent souhaiter une lutte de pouvoir ouverte. Mettre l'accent sur les problèmes de la coalition actuelle plutôt que de s'engager dans des jeux de pouvoir internes est la préférence, surtout face aux défis pressants que doit relever le pays. Migration, Ukraine, approvisionnement en énergie, pour n'en nommer que quelques-uns.

C'est maintenant Merz, sans équivoque. Le vétéran conservateur de Sauerland. Le rival perpétuel de Merkel. Celui qui semblait avoir passé l'âge. Lorsqu'il a entamé son comeback politique en 2018, il s'est présenté comme "Merz avec un 'e'", en raison d'une confusion lors d'une conférence de presse fédérale. Ces jours sont révolus. S'il n'était pas universellement accueilli au sein de la CDU, il avait failli battre Annegret Kramp-Karrenbauer dans une course pour la présidence du parti. Un an plus tard, Armin Laschet est sorti vainqueur. Les deux étaient considérés comme "Merkeliens", tandis que Merz plaidait pour un éloignement de la ligne centriste de la chancelière Merkel.

À 66 ans, il a assumé la présidence du parti. Son heure était venue après l'élection fédérale perdue. Un sondage du parti a révélé que près des deux tiers soutenaient son retour, un résultat que le congrès du parti a rapidement endossé. Merz avait triomphé à sa troisième tentative : enfin, président de la CDU à 66 ans. Peu après, il a pris la tête du groupe parlementaire de l'Union au Bundestag, ce qui lui a fourni la plate-forme dont il avait besoin. Après des années de règne de la grande coalition, la vie est revenue au parti. Merz dégageait de l'agressivité et provoquait souvent des éclats passionnés du chancelier Olaf Scholz.

La première tâche de Merz était de nettoyer les débris de la CDU après l'élection fédérale perdue et de reconstruire le parti. Le problème n'était pas seulement une campagne ratée. Beaucoup avaient perdu de vue ce que le parti représentait. La conscription avait été abolie, le retrait progressif de l'énergie nucléaire était en cours, et le mariage entre personnes de même sexe avait été légalisé. Merz a confié à Carsten Linnemann, maintenant secrétaire général, la création d'un nouveau programme de base. Le processus était plus important que la destination, mais il a revitalisé le parti. Dans les nombreux groupes de travail, un sentiment de renouveau a gradually émerge, une sensation que beaucoup avaient presque oubliée.

Actuellement, la CDU est florissante, du moins selon les premières observations. Dans les sondages, elle dépasse le SPD, les Verts et le FDP combinés. Ces chiffres sont les meilleurs depuis l'élection fédérale, en grande partie grâce aux efforts de Merz. Il a restauré l'unité au sein du parti, réétabli sa reconnaissance et établi une opposition constructive et responsable. Ce n'était pas une situation donnée ; à la fin de 2021, la CDU vacillait au bord de l'oubli, tout comme d'autres partis démocrates-chrétiens ou de centre-droit en Europe l'avaient fait dans des circonstances similaires, comme en France et en Italie.

Le dirigeant de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) détient le "premier droit de regard" sur la candidature, un terme unique qui en dit long sur la perception que le parti a de lui-même. Et pour de nombreux membres de la CDU, Merz a Certainly earned this privilege despite some controversy. Il a qualifié certains individus de "petits pachas" lors d'une interview avec Markus Lanz et a fait face à des critiques. Il s'est également excusé pour avoir sous-entendu que les Ukrainiens étaient impliqués dans le "tourisme des demandeurs d'asile". Cependant, ces incidents semblent être du passé. Cette année, Merz semble avoir été épargné par les scandales, sans faux pas majeur et malgré une histoire controversée en couverture de "Der Spiegel" qui n'a pas eu de conséquences durables.

Le Parti social-démocrate (SPD) a exprimé son espoir que Merz soit leur candidat à la chancellerie.

Cependant, il y a des opinions divergentes. La performance de la coalition du feu de signalisation à l'heure actuelle est moins que satisfaisante, et il est difficile d'imaginer qu'elle obtiendra plus de 30 %, avec une marge légère. Le principal atout de Merz est également son talon d'Achille : il est polarisant. Tandis que certains le voient d'un œil positif, d'autres le rejettent violemment. N'est-ce pas le rôle d'un chancelier fédéral d'être une figure unificatrice ? Merz est-il à la hauteur de la tâche ? Il est peu probable que les électeurs du SPD ou des Verts disent : "En réalité, je ne soutiens pas la CDU, mais je ferai une exception pour Merz."

Il est intéressant de constater que le SPD a ouvertement exprimé son désir que Merz soit leur candidat à la chancellerie. Ils le considèrent comme une cible facile. Cela se voit dans le baromètre de tendance de RTL et ntv. Actuellement, seulement 26 % le soutiennent en tant que chancelier. La chance de Merz réside dans le fait que Scholz ne se débrouille pas beaucoup mieux. Et le SPD et les Verts ont leurs propres problèmes à régler. Merz n'a pas besoin de briller pour gagner les élections ; il doit simplement conduire le parti en toute sécurité vers la victoire.

Un nouveau projecteur est maintenant braqué sur Merz. Il est maintenant le potentiel

