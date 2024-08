Merz:_"Le chancelier fédéral ne tient plus le contrôle de sa nation"

Une rencontre prévue entre le président de l'CDU, Merz, et le chancelier Scholz s'est transformée en une séance cruciale suite à l'incident terroriste de Solingen. Merz presse Scholz de collaborer sur la modification de la politique migratoire, défiant ainsi les partenaires de la coalition.

Le leader de l'CDU, Friedrich Merz, a proposé une initiative conjointe pour réduire considérablement l'immigration illégale, mettant ainsi au défi la coalition sur ce sujet. Merz a déclaré que cela pourrait être réalisé en collaboration avec des partenaires de coalition réceptifs ou même uniquement par les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates, qui ont une majorité significative au Bundestag.

Merz a clarifié que cette proposition découle de sa profonde préoccupation pour la nation, affirmant que le chancelier Scholz perd le contrôle du pays et la confiance du public. Les citoyens pensent que les dirigeants politiques, notamment Scholz et lui, doivent résoudre les problèmes et non les décrire simplement. Merz insiste sur le fait que l'afflux illégal de migrants en Allemagne doit être considérablement réduit. Il reconnaît que son parti, l'CDU/CSU, porte une responsabilité dans l'escalade de la migration illégale en Allemagne.

"Urgence nationale"

Merz a plaidé en faveur du refus d'entrée des demandeurs d'asile à la frontière allemande. Selon lui, cela peut être légalement permis car ils ont tous déjà traversé au moins un pays d'origine sûr, ce qui signifie qu'ils ont traversé "au moins un pays de trop" selon les réglementations de l'UE. Il a suggéré que si des problèmes avec le droit de l'UE existent, ils doivent être révisés ou justifier la déclaration d'une "urgence nationale" selon les traités de l'UE.

Précisément, Merz a proposé à Scholz de convoquer rapidement un vote au Bundestag sur des modifications législatives urgentes. Avant cela, une personne de chaque côté du gouvernement et de l'Union devrait préciser les domaines juridiques respectifs. Merz a nommé la loi sur la résidence, la loi sur les prestations pour les demandeurs d'asile et la loi sur la police fédérale comme domaines à considérer. Il a nommé le chef de file parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, comme négociateur pour l'Union.

Merz s'attend à ce que Scholz accepte de collaborer. Selon lui, Scholz devrait et va accepter cette offre, a-t-il affirmé. "C'est l'offre de l'opposition au gouvernement, ou du moins aux parties du gouvernement qui sont ouvertes à la coopération." Il serait crucial de parvenir à un accord lors de la première semaine de la session du Bundestag - à partir du 9 septembre - pour prendre des décisions initiales.

Merz a mentionné que la réunion prévue avec Scholz avait été planifiée à l'avance. Cependant, suite à l'attaque terroriste de Solingen avec trois morts et huit blessés, l'attention s'est concentrée uniquement sur les questions liées à l'immigration.

Merz a suggéré que le Bundestag allemand, avec sa majorité significative à la fois des démocrates-chrétiens et des sociaux-démocrates, pourrait collaborer pour renforcer les politiques d'immigration. Il a proposé un vote au Bundestag pour des changements législatifs urgents, en se concentrant spécifiquement sur la loi sur la résidence, la loi sur les prestations pour les demandeurs d'asile et la loi sur la police fédérale.

Au cours de la séance cruciale au Bundestag allemand, Merz a réaffirmé la nécessité d'un effort collectif pour résoudre le problème persistant de l'immigration illégale en Allemagne, en plaidant pour une déclaration possible d'urgence nationale si nécessaire.

Lire aussi: