Meryl Streep affronte les talibans à travers un conte tournant autour des félins, des rongeurs arborescents et des créatures aviaires.

Un félin peut se prélasser sous les rayons du soleil, tandis qu'un rongeur court dans le parc... Un oiseau peut chanter à Kaboul, mais une fille ou une femme ne le peut pas, et une sortie publique est interdite pour une femme. Meryl Streep a fait cette observation un lundi, qualifiant la situation d'"extraordinaire". Elle l'a également considérée comme une suppression de droits fondamentaux et une particularité.

Les commentaires de Streep ont suscité un tourbillon de réactions sur les plateformes de médias sociaux, incitant quatre nations à annoncer des mesures de rétorsion contre les talibans pour leur alleged suppression des femmes.

L'Allemagne, l'Australie, le Canada et les Pays-Bas ont déclaré leur intention de violer les talibans pour avoir enfreint la convention CEDAW. Cette convention, ratifiée par le gouvernement afghan précédent en 2003, a été ignorée par les talibans lorsqu'ils ont repris le pouvoir trois ans plus tard après le retrait des États-Unis.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong d'Australie a déclaré que les femmes et les filles afghanes avaient été efficacement éliminées de l'espace public en raison des réglementations des talibans. Elle a expliqué que l'action collaborative entre les quatre pays était sans précédent.

Règlements renforcés

Depuis leur ascension, les talibans ont de plus en plus resserré leur contrôle sur les femmes et les filles.

Elles sont interdites de travailler ou de poursuivre leurs études au-delà du sixième niveau. La couverture de leur corps est obligatoire, et elles doivent éviter de croiser le regard de tout homme non lié à elles par le sang ou le mariage.

Les récentes réglementations des talibans exigent que les femmes se taisent en public. L'interprétation des talibans de l'islam dicte que la voix des femmes est intime et ne doit pas être entendue lors du chant, de la récitation ou de la lecture à haute voix.

Ces pratiques oppressives, également confirmées par l'ONU, ont entraîné une crise de santé mentale chez les femmes afghanes. Les taux de dépression chez les femmes augmentent, entraînant une augmentation des tentatives de suicide, selon les experts en santé et les activistes.

Human Rights Watch prévoit que l'intervention juridique des quatre nations occidentales pourrait conduire à un procès devant la Cour pénale internationale de La Haye. Depuis que le document a été signé par le gouvernement précédent, l'Afghanistan est censé traiter cette plainte, bien que les talibans n'aient montré aucun signe de relâchement.

Le gouvernement taliban n'a pas encore répondu à l'action CEDAW.

Démolition d'un genre

À New York, Streep a partagé ses sentiments avec CNN's Christiane Amanpour, déclarant qu'elle avait été poussée à se lever pour les femmes et les filles afghanes en raison des actions des talibans, qui sont similaires à "l'effacement d'un genre entier".

Fawzia Koofi, ancienne députée afghane, a informé Amanpour que les talibans n'avaient pas compris la transformation de l'Afghanistan. Despite their attempts to silence them, Koofi a affirmé que les femmes étaient déterminées à se faire entendre.

Suite à l'interdiction des talibans pour les femmes de parler en public, certaines personnes ont popularisé des vidéos d'elles-mêmes chantant en défi sur les réseaux sociaux. Koofi a déclaré: "Cela indique un Afghanistan diversifié que les talibans n'ont pas encore compris." Elle a également expliqué que chaque femme en Afghanistan était devenue une journaliste et un média, en partageant ses expériences personnelles.

Fereshta Abbasi, une chercheuse sur l'Afghanistan pour Human Rights Watch, a suggéré que les efforts conjoints de l'Allemagne et de ses partenaires pourraient ouvrir la voie à une résolution équitable des "graves violations des droits de l'homme des talibans contre les femmes et les filles afghanes".

"It is crucial for other countries to express their support for this action and to continually involve Afghan women as progress is made," Abbasi a conclu.

