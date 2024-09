Merkel reçoit un cadeau d'anniversaire de Seehofer

Avant la fête d'anniversaire d'Angela Merkel, l'ancien chef de la CSU, Seehofer, a un souhait pour l'ancienne chancelière : il espère qu'elle reconnaîtra ses erreurs en matière de politique migratoire. "Je pense qu'Angela Merkel ne perdrait pas de prestige si elle admettait simplement : je n'ai pas tout réussi en matière de migration", a déclaré Seehofer au Süddeutsche Zeitung. "Je ne me sens pas victorieux que beaucoup de choses se passent maintenant que je réclame depuis des années - et que j'ai été traité de radical de droite par certains. Mais je me sens personnellement satisfait, quand même."

Les bons résultats du parti AfD inquiètent également Seehofer. "L'une des conséquences les plus dommageables de la politique de Merkel est la montée en puissance de l'AfD", affirme l'ancien chef de la CSU et ancien Premier ministre de Bavière. Il soutient donc la stratégie du président de la CDU, Friedrich Merz - et sa nomination en tant que candidat à la chancellerie de l'Union. "Merz sait de quoi il parle", pense Seehofer. "Après avoir proposé une politique migratoire lors d'une conférence de presse, je l'ai appelé et lui ai dit : 'Friedrich, c'est comme ça qu'on dirige un pays.'"

"Alors je devrais écrire un livre aussi"

Seehofer et Merkel ont été chefs de parti pendant une décennie ensemble. Ils ont même travaillé dans le cabinet du chancelier Kohl. Seehofer était également dans le premier et le dernier cabinet de Merkel.

Maintenant, Seehofer attend avec impatience le livre que Merkel doit publier en novembre, en particulier les parties concernant le différend sur la politique migratoire. "J'ai hâte de voir comment elle dépeint cette époque dans son livre", dit Seehofer. "Si elle déforme les choses là-bas, je devrais écrire un livre aussi."

Merz doit s'adresser à son public plus comme un homme d'État que Seehofer lors de la fête d'anniversaire. Leur relation est supposée être tendue. Quoi qu'il en soit, il est prévu qu'il prononce un discours à la fête d'anniversaire de Merkel. Par le passé, il a été vocal sur le bilan de Merkel en public.

